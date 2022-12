Veja a previsão do tempo para a virada de ano na Grande Belém e no litoral paraense

Sol entre as nuvens pela manhã e chuvas à tarde. Essa é a tendência do tempo, na virada do ano, para a Região Metropolitana de Belém (RMB). A partir das 13h, a população deve estar preparada para as precipitações que deverão cair até o início da noite, ocorrendo interrupções entre uma e outra.

José Raimundo, coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que, na virada do ano, na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2023, o céu estará nublado a parcialmente nublado no início da noite. “Com condições favoráveis à ocorrência de chuvas de fraca intensidade ou chuvisco em áreas isoladas, principalmente a partir da virada do ano”, afirma.

Pode chover no litoral

Na região litorânea ou nordeste paraense, abrangendo as cidades e praias de Salinas, Marapanim, Marudá, Curuçá, norte e nordeste da ilha do Marajó, entre os quais Soure e Salvaterra e outros municípios arredores, o tempo ficará predominante nublado com sol entre nuvens, evoluindo, na maioria dos dias, para encoberto com pancadas de chuvas por vezes de forte intensidade, alternando com chuvas fracas a moderadas, notadamente no período da tarde. “A virada do ano tem possibilidade de chuvas a partir das 00h em alguns dos municípios, podendo permanecer em algumas localidades até o amanhecer do dia 1º de janeiro de 2023”, detalha José.

No entanto, diz ainda, a população pode ficar tranquila: na maioria dos dias, notadamente no período da manhã, predominará sol entre nuvens sem ocorrer chuvas até as 13 horas, inclusive a região metropolitana, onde as condições de tempo (chuvas e sol) ocorrerão de forma alternada no espaço e tempo. “Condições semelhantes vão ocorrer nas praias e municípios de Vigia, Colares, São Caetano, Baixo Tocantins e municípios circunvizinhos”, aponta.

Para análise da tendência do tempo, toma-se por base os modelos dinâmicos atmosféricos e a possível atividade dos fenômenos que devem intensificar nos altos níveis (Vórtice Ciclônico de Altos níveis que acontece no Nordeste do Brasil e a Alta da Bolívia) que, juntos, causam escoamento de nuvens médias e altas que na maioria das vezes são responsáveis por chuvas intensas na região metropolitana de Belém e litoral do Pará, inclusive com descargas elétricas e trovoadas seguidas de rajadas de ventos, além da possibilidade de pulsos da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).