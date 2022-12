Mega da Virada 2022: Valor do prêmio chega a R$ 500 milhões; veja como apostar

Faltando apenas 4 dias para o grande sorteio da Mega da Virada 2022, a Caixa Econômica Federal elevou o valor da premiação de fim de ano. A partir de agora, quem acertar as seis dezenas da Mega Sena, concurso 2550, poderá receber R$ 500 milhões. São R$ 50 milhões a mais que o valor inicial estipulado pelas loterias, de R$ 450 milhões.

O valor investido é 32% superior ao pago no ano passado, que foi R$ 378,1 milhões, até então o maior já entregue por loterias no Brasil, segundo a Caixa. As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do próximo sábado (31). Veja como jogar:

Como jogar na Mega da Virada 2022

A pessoa deve ir até as 17h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Como ganhar na Mega da Virada 2022

Cada apostador utiliza uma ou várias estratégias para escolher os números. Confira algumas delas abaixo :

Cada número tem a mesma chance de ser sorteado na Mega Sena. Então, o indicado é analisar com que frequência certos números são sorteados e quais caíram nos últimos concursos;

Os números 53 e 10 foram os números mais sorteados no concurso;

Todo apostador paga por combinações feitas nos jogos e não pelos números. Por isso, quanto mais vezes jogar, maiores são as chances de conseguir acertar e faturar o prêmio;

Quem fizer a aposta máxima (a marcação de 15 números) tem chances de ganhar um em aproximadamente 10.003.

Quais são os dias de sorteio da Mega Sena?

Os sorteios são realizados às quartas e aos sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na Mega da Virada 2022?

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser escolhido seis números. Mas, quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar na Mega da Virada 2022?

O apostador precisa acertar 6. Como o prêmio não acumula, quem não fizer as sesis dezenas, pode ganhar com 5 ou 4 números, sucessivamente.

Como resgatar o prêmio da Mega Sena