Mega da Virada: veja até quando é possível jogar e a previsão do prêmio

A Mega-Sena irá realizar o seu sorteio especial no dia 31 de dezembro, conhecido como Mega da Virada. A modalidade, criada em 2009, é conhecida por oferecer os maiores prêmios do ano, além de não acumular premiação.

A previsão para o prêmio da Mega da Virada é de R$ 450 milhões, o maior da história. O recorde anterior ocorreu no ano de 2021, quando o último sorteio do ano pagou a dois vencedores R$ 378 milhões.

O sorteio acontece às 20h do dia 31 de dezembro. No período da Mega da Virada, os sorteios da Mega-Sena tradicional, às quartas e sábados, são interrompidos, e todas as apostas de um determinado período são voltadas para o sorteio especial.

Até quando pode jogar na Mega da Virada?

Neste ano, as apostas para a Mega da Virada começaram no dia 17 de dezembro. Quem ainda quer jogar e concorrer ao prêmio milionário deve fazer a aposta até às 17h do dia 31 de dezembro, data em que ocorre o sorteio.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)