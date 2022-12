Mega da Virada 2022: veja quando cai o sorteio, valor e como apostar na loteria

A Mega Sena da Virada 2022 é uma das loterias da Caixa Econômica Federal mais aguardadas do ano. O concurso 2550 da Mega Sena sorteará o valor de R$ 450 milhões, sendo o maior da história entre as modalidades sorteadas no Brasil. Veja quando corre a Mega da Virada 2022, valor, como apostar e o funcionamento da loteria.

VEJA MAIS

Quando acontece a Mega da Virada?

A Mega da Virada 2022 é o concurso especial da Mega Sena que acontece anualmente, na última noite do ano, 31 de dezembro. Em 2022, o sorteio acontece no sábado (31).

Qual o valor da Mega Sena da Virada?

Os apostadores podem fazer uma cota da Mega da Virada 2022, com 6 números, no valor R$ 4,50 e os bolões nas lotéricas, a partir de R$ 5.

Como funciona a premiação da Mega da Virada?

Neste ano, a Mega da Virada pagará um valor de R$ 450 milhões. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será repartido para quem acertar cinco números e assim por diante.

Como jogar na Mega da Virada?

A pessoa deve ir até as 17h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.