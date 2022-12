Que horas começa o sorteio da Loteria Federal Especial de Natal 5726-6? Veja as loterias de dezembro

A Loteria Federal, organizada pela Caixa Econômica Federal, se prepara para realizar os últimos sorteios do ano. Desde o dia 17 de dezembro, todas as apostas da Mega-Sena estão sendo exclusivamente para a Mega da Virada, que ocorrerá no dia 31 de dezembro e promete o maior prêmio da loteria brasileira em 2022.

O calendário de loterias nacionais segue o seu funcionamento padrão. Quina e Lotofácil terão sorteios diários nos últimos dias do ano. A única mudança ocorreu nos sorteios da Sena, que normalmente acontecem todas às quartas e sábados, mas foram interrompidos desde o último sábado (17), e todas as apostas estão sendo acumuladas para a Mega da Virada, que será sorteada no último dia do de 2022.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, as apostas serão encerradas em horários diferentes. Na véspera de natal, Quina e a Lotofácil encerram as apostas às 16h, e os sorteios devem acontecer às 17h. No dia da virada, a Lotofácil de fim de ano e a Quina de fim de ano irão ser encerradas às 15h, com sorteio às 16h.

As apostas para a Mega da Virada se encerram também no dia 31 de dezembro, às 17h, e o maior sorteio do ano será às 20h. Confira o calendário para os últimos dias do ano:

Data do sorteio Lotofácil Quina Mega-sena 19/12/2022 2692 6028 20/12/2022 2693 6029 21/12/2022 2694 6030 22/12/2022 2695 6031 23/12/2022 2696 6032 24/12/2022 2697 6033 26/12/2022 2697 6034 27/12/2022 2699 6035 28/12/2022 2670 6036 29/12/2022 2701 6037 30/12/2022 2702 6038 31/12/2022 2703 6039 2550

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)