Por que a Mega da Virada não acumula? Veja o motivo e quanto é o prêmio em 2022

A Mega-Sena é a maior modalidade lotérica brasileira, entre todas as dez que são realizadas pela Caixa Econômica Federal. Seus sorteios ocorrem duas vezes por semana. Para conquistar o maior prêmio do sorteio, é necessário que o apostador acerte seis números entre sessenta disponibilizados em um canhoto.

A modalidade tem sorteios especiais, como a Mega da Virada, que ocorre no último dia do ano e não acumula. Ou seja: caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, a condição de vitória baixa para cinco acertos, e assim consecutivamente, até uma ou mais pessoas acertarem os números sorteados.

Entre os cinco maiores prêmios da história da Mega-Sena, quatro foram realizados na Mega da Virada. O maior deles ocorreu no dia 31 de dezembro de 2021, quando duas pessoas ganharam pouco mais de R$ 378 milhões. Desde 2009, a Mega da Virada não acumula o prêmio e tem gerado muita expectativa entre os apostadores.

Por que a Mega da Virada não acumula?

A Mega da Virada não acumula porque é um sorteio especial. Ela ocorre apenas uma vez a cada ano e foi criada com o objetivo de oferecer a maior premiação do ano. Além da Mega da Virada, a loteria federal também oferece outros sorteios especiais no ano, como a Dupla de Páscoa, a Quina de São João e a Lotofácil da Independência.

Qual o valor do prêmio da Mega da Virada em 2022?

As apostas para a Mega da Virada se iniciaram no dia 17 de dezembro, e seguirão até às 17h do dia 31 de dezembro, data em que ocorre o sorteio. Este ano, a premiação estimada da modalidade é de R$ 450 milhões. O maior prêmio da história da loteria brasileira.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)