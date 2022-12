Tem Loteria Federal hoje? Extração especial de Natal muda data de sorteio; confira

Por conta das festas de final de ano, não terão os sorteios da Loteria Federal 5726 e a Mega Sena 2550 nesta quarta-feira (21/12). Pelo calendário da Caixa Econômica, o Loteria Federal retoma no sábado (24), na extração especial de Natal. Já a Mega Sena, o resultado será no dia 31/12, por meio do tradicional sorteio de fim de ano. Todos os jogos podem ser acessados no site da Loterias Caixa ou acompanhaos via Youtube da Caixa.

Resultado da Mega Sena 2550 hoje

O resultado da Mega Sena, concurso 2550 só será executado no sábado (31). A loteria paga um prêmio de R$ 450 milhões, pela Mega Sena da Virada. As apostas são sorteadas às quartas-feiras aos sábados, sempre às 20h. O público pode registrar os bilhetes, com seis dezenas, nas casas lotéricas até as 17h, e pelo site ou aplicativo da Caixa, até as 19h.

Resultado da Loteria Federal 5726 hoje

O resultado da Loteria Federal concurso 5726 só será executado no sábado (24). A loteria paga um prêmio de R$ 500 mil, pela Loteria Federal de Natal. As apostas são sorteadas às quartas-feiras aos sábados, sempre às 19h. O público pode registrar os bilhetes, com seis dezenas, nas casas lotéricas até as 17h, e pelo site ou aplicativo da Caixa, até as 18h.