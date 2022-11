Mega da Virada: procura deve ser o dobro do que foi em 2021; prêmio é de R$ 450 milhões

As apostas para a Mega da Virada, concurso especial da Mega Sena de número 2550, começaram a ser feitas na última quarta-feira (16). O prêmio, no valor de R$ 450 milhões, é o maior já sorteado pela Caixa Econômica Federal. Nas loterias de Belém, alguns apostadores já registraram suas apostas. De acordo com um representante do atendimento das Lotéricas, o número de apostas, comparadas a 2021, pode duplicar.

Na lotérica Esquina da Sorte, localizada na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, a expectativa é de que a quantidade de apostas supere as do ano passado. Segundo o atendente João Pedro, às vezes por superstição, a maioria das pessoas costuma deixar para comprar os bilhetes próximo a data do sorteio, que é realizado no dia 31 de dezembro.

“Normalmente, quando se liberam as apostas, o público busca informações sobre o prêmio e o dia. O apostador tem o hábito de, pelo meio de dezembro em diante, começar a procurar mais e, de fato, apostar. No início, as pessoas perguntam mais para saber quando inicia, é uma coisa ligada ao final de ano e a forma de apostar", explica João Pedro.

Lotérica Esquina da Sorte, no bairro do Marco (Divulgação/Sidney Oliveira/O Liberal)

Com o retorno das atividades após o avanço da vacinação contra a covid-19, o atendente está com uma boa expectativa para o sorteio deste fim de ano. “Ano passado, ano atípico, ainda estávamos em pandemia. Vai ser o primeiro ano após isto. Como o prêmio aumentou, a gente espera que supere o ano passado”, disse.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)