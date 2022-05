Vencedores da Mega Sena jogavam com os mesmos números há quatro anos; saiba quais são

O bolão vencedor da Mega Sena que levou o prêmio de R$ 58,9 milhões, na quarta-feira (4), em Herval D’Oeste, em Santa Catarina, era feito há quatro anos com os mesmos números.

Em entrevista ao G1 Santa Catarina, o proprietário da casa lotérica onde as apostas foram feitas, Moacir Bucco, afirmou que as 34 cotas ganhadoras do concurso são de moradores da região que participavam do sorteio regularmente.

Confira as dezenas que foram sorteadas:

02 - 17 - 23 - 28 - 39 - 46

Nesta quinta-feira (5), alguns vencedores já entraram em contato com a Caixa Econômica para retirar o valor do prêmio. Para quem quer se tornar o próximo ganhador, precisa ficar atento à Mega Sena de concurso 2479, que será no sábado (7), no prêmio de R$ 3 milhões. Veja como jogar:

A pessoa deve ir até às 19h (horário de Brasília) a uma lotérica mais próxima, ou entrar no internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Mega Sena?

Os sorteios são realizados às quartas e aos sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quanto eu vou gastar para apostar na Mega Sena?

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser escolhido seis números. Mas, quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Mega Sena?

O apostador precisa acertar 6, 5 ou 4 números.

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)