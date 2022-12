Qual cor da sorte para a noite do Réveillon 2023 de acordo com a numerologia?

Um Ano Novo está chegando e para atrair as boas energias está valendo apelar para várias superstições: comer lentilha, pular sete ondinhas, colocar folhas de louro na carteira, e até usar a cor certa na virada para trazer sorte, amor, dinheiro ou paz em 2023. Pensando nisso, a numeróloga Aparecida Liberato, compartilhou em suas redes, na quarta-feira (14), uma maneira fácil de escolher qual é a sua cor ideal para o Réveillon. Saiba mais abaixo:

Segundo a publicação da numeróloga, basta somar os algarismos referentes ao dia do seu aniversário mais a soma dos algarismos do mês em que nasceu, e em seguida, somar ao número 7. Por fim basta somar os algarismos desse resultado. Confira o exemplo:

Caso você tenha nascido no dia 21 de agosto (21/08), sua conta será: (2+1)+(0+8)+7= 22. Depois, você somaria (2+2=4). O resultado é o seu número para o Réveillon, ou seja, o 4, representando a cor verde.

Cada número, que pode ser chamado de "ano pessoal", tem a energia de uma cor. Conheça quais são e como utilizar tanto na roupa quantos nos acessórios:

Número 1 - Vermelho

O vermelho é a cor da passagem de Ano Novo. Pode usar em sua roupa ou acessórios, como preferir e sentir-se mais à vontade. Essa cor trará poder pessoal e energia dinâmica para novos caminhos, promovendo a sua independência e muitas conquistas por vir. Inicie 2023 com sentimento de confiança, ousadia e determinação. Dê o primeiro passo para a concretização do que você deseja!

Número 2 - Laranja

O laranja é a cor da passagem de Ano Novo. Pode usar em sua roupa ou acessórios, como preferir e sentir-se mais à vontade. Essa cor trará a abertura para um novo amor para compartilhar a alegria de viver. Além de promover a espontaneidade e a atitude positiva no relacionamento. Inicie 2023 com entendimento e união. Se já tiver alguém, vocês ficarão juntos para sempre.

Número 3 - Amarelo

O amarelo é a cor da passagem de Ano Novo. Pode usar em sua roupa ou acessórios, como preferir e sentir-se mais à vontade. Essa cor aumentará a sua alegria de viver muitas aventuras no próximo ano, promovendo a energia jovem, vibrante e entusiasmada. Comece 2023 com prazer e vontade de realizar seus desejos! Que o seu entusiasmo leve você expandir os projetos pessoais e profissionais.

Número 4 - Verde

O verde é a cor da passagem de Ano Novo. Pode usar em sua roupa ou acessórios, como preferir e sentir-se mais à vontade. Essa cor irá recuperar a sua energia e limpá-la após um ano conturbado. Ele possui um efeito relaxante e protetor, trazendo sensação de conforto e segurança. Comece o seu 2023 com equilíbrio, serenidade e confiança por dias melhores! À meia-noite, diga a você mesmo: “Sou determinada e direicono minha energia para construir o meu futuro”.

Número 5 - Azul claro

O azul claro é a cor da passagem de Ano Novo. Pode usar em sua roupa ou acessórios, como preferir e sentir-se mais à vontade. Essa cor vai te ajudar a aliviar tensões que foram acumuladas ao longo do ano de 2022 e estimular pensamentos claros para o próximo que virá. Seja livre para mudar a forma como se vê e construa um futuro positivo, repleto de progresso e prosperidade. Comece 2023 com energia de paz, criatividade e liberdade.

Número 6 - Azul royal

O azul royal é a cor da passagem de Ano Novo. Pode usar em sua roupa ou acessórios, como preferir e sentir-se mais à vontade. Essa cor irá contribuir para que você inicie o ano aumentando a sensibilidade de suas emoções e favorecendo uma atmosfera de profundo entendimento entre você e quem ama. Exercite o amor próprio e dê vazão aos sentimentos.

Número 7 - Lilás

O lilás é a cor da passagem de Ano Novo. Pode usar em sua roupa ou acessórios, como preferir e sentir-se mais à vontade. Essa cor irá contribuir para que você amplie a sua intuição, e assim, perceba o que não é visível aos seus olhos. Conecte-se mais consigo mesmo. Diga para si durante a virada do ano: “Sei quem eu sou e o que desejo. Acredito em mim e realizo meu futuro de modo consciente”. Comece 2023 com consciência de si mesma, atraindo toda a energia positiva e de proteção.

Número 8 - Marrom

O marrom ao bege é a cor da passagem de Ano Novo. Pode usar em sua roupa ou acessórios, como preferir e sentir-se mais à vontade. Essa cor trará a você autoconfiança e poder, promovendo maior saúde mental e resistência física. Seja a maior gestora da sua vida em 2023 e comece o ano com vitalidade, dinamismo e a certeza de que irá conquistar tudo o que almeja.

Número 9 - Rosa

O rosa é a cor da passagem de Ano Novo. Pode usar em sua roupa ou acessórios, como preferir e sentir-se mais à vontade. Essa cor irá ajudar você a liberar todo amor que existe dentro de ti nesse dia. Comece em 2023, permitindo-se abrir seu coração! Desapegue do seu passado com serenidade e vá em direção à luz do futuro com alegria e coragem.