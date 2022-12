Viva magenta: conheça a cor escolhida para representar o ano de 2023

Faltando 30 dias para a virada do ano, a empresa Pantone, marca internacional que desenvolve codificações organizadas por cores, divulgou a tonalidade para 2023. Trata-se da “viva magenta”. A lançamento da cor aconteceu, nesta quinta-feira (1º), por meio das redes sociais oficiais da marca multinacional.

A viva magenta é um vermelho carmim. Será uma tendência para looks, produtos e serviços que vão ganhar notoriedade a partir da virada do ano. De acordo com o comunicado da Pantone, a cor é “pulsante cuja exuberância promove otimismo e alegria. Poderoso e fortalecedor, é um vermelho animado que encoraja a experimentação e a auto-expressão sem restrições. Audacioso, espirituoso e inclusivo para todos". Veja!

A Pantone promete, ainda, que o Viva Magenta é um tom vermelho transformador capaz de conduzir o design para criar um futuro mais positivo.