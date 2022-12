Viagem de carro: saiba o que checar na revisão do veículo para 'pegar' a estrada no ano novo

Com a chegada da época de festas de final de ano, a movimentação de entrada e saída da cidade tende a ficar intensa. A procura por municípios do interior, balneários e praias aumenta. Por isso, para viajar e aproveitar as folgas, o ideal é que todo condutor faça uma revisão no veículo que irá utilizar durante o trajeto de deslocamento. Ter atenção com a parte elétrica, pneus e iluminação é peça essencial do processo de check-up para evitar acidentes, gastos desnecessários e transtornos desagradáveis.

Orlando Ferreira, atendente de uma loja de serviços de revisão, lista uma série de cuidados que todo condutor deve ficar atento antes de viajar. “É muito importante começar pela calibração dos pneus. Isso vai afetar a economia de combustível. É a mais essencial e a mais simples. Após isso, o motorista pode verificar o nível de água do radiador, porque o carro pode não pode aquecer também, se não, há um custo bem mais alto. Por causa de uma coisa simples, você pode ter um custo maior na frente e acabar com suas férias”, detalha.

Vale ressaltar, ainda, que devido ao período de chuvas mais frequentes no Pará, fazer a manutenção dos parabrisas deve estar entre as prioridades. “Porque a visibilidade é tudo, ainda mais quem vai dirigir a noite com esse tempo. É uma parte muito importante. Também precisa ver o óleo do motor, água, filtros de ar e combustível. As lâmpadas são outro cuidado. As blitz estão aí. Uma lâmpada traseira custa de R$5 a R$ 10. A multa é bem mais cara”, diz Orlando.

A respeito da parte elétrica, Orlando afirma ter uma atenção especial com a bateria do veículo, principalmente aqueles mais modernos e tecnológicos, que consomem bastante. “A bateria por si só não gera energia para o carro, ela auxilia na partida, mas, para isso, ela precisa do alternador, que repõe a carga. Se ele não estiver gerando 100% a carga para a bateria, no meio da viagem ela vai descarregar toda. Ela sozinha vai dar a carga, esperar o alternador repor e não vai ter. Isso acaba também com a sua viagem”, aponta.

Uma atenção especial deve ser dada à bateria. Isso porque alguns veículos consomem mais do que outros e todos precisam de uma peça reguladora (Cristino Martins / O Liberal)

Revisão de veículo previne gastos e aumenta segurança nas estradas

Para ter sucesso em todo o caminho, tanto o de ida, quanto o de volta, é fundamental pensar nos detalhes do carro que será utilizado. Isso, quando feito a rigor, evita acidentes e gastos a mais. “Você está fazendo uma prevenção. A calibração do pneu… Você compra um pneu, se não calibrar, se não fizer o balanceamento e alinhamento, em uma viagem de 200 ou 300 km, aqui próximo, em Salinas, você já vai desgastar seu pneu. Se não fizer tudo certo, jogou dinheiro fora. Sem falar que carro pode puxar, ocasionar acidente”, finaliza.