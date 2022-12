Réveillon: veja o que abre e o que fecha no fim de ano em Belém

As festas de fim de ano se aproximam e promovem mudanças no horário de funcionamento de órgãos, lojas, shoppings e espaços de lazer na cidade. Confira os horários de funcionamento desses e outros setores em Belém durante o Ano Novo.

Governo do Pará



Usinas da Paz - Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, nas Usinas da Paz, estarão disponíveis apenas os espaços de convivência.

Estações Cidadania - As Estações Cidadania estarão fechadas seguindo o horário habitual de funcionamento, de segunda a sexta-feira.

CIIR e Policlínicas - O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e as Policlínicas Metropolitana, em Belém, e do Lago de Tucuruí, não abrirão para atendimento ambulatorial. Já a Policlínica dos Caetés, em Capanema, funcionará em regime de plantão para atender os pacientes de hemodiálise.

Hospitais - Os hospitais estaduais funcionarão em regime de plantão para atendimento assistencial de pacientes internados e para casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento de referência. No caso do Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, será mantido o plantão também para o serviço de hemodiálise.

Hemopa - A Fundação Hemopa estará fechada para coleta de sangue, no entanto, o atendimento transfusional é ininterrupto.

Cosanpa - As lojas de atendimento estarão fechadas. Reabrem na segunda-feira, no horário comercial, das 8h às 17h, mas os canais de atendimento ao consumidor estão funcionando durante o feriado, no telefone 0800 7071 195, WhatsApp (91) 99255-7319 ou pelo chat on line no site www.cosanpa.pa.gov.br).

Segurança - A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que todos os departamentos administrativos vão fechar no final de semana do Ano Novo.

Prefeitura de Belém



Semob - No dia 31 de dezembro e primeiro de janeiro, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) mantém apenas serviços essenciais nos setores operacionais.

Banco do Povo e Restaurante Popular - A sede do Banco do Povo e o Restaurante Popular irão funcionar normalmente todos os dias úteis, neste fim de ano. A exceção é o funcionamento da sede do Banco na sexta-feira, 30, que vai até 11h.

Codem - Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana funciona nesta sexta-feira, 30, em horário normal de atendimento ao público, das 8h às 12h.

GMB - O trabalho de rotina da Guarda Municipal de Belém (GMB) continuará nos postos fixos e volantes, com rondas e patrulhamento nos bairros e logradouros públicos.

Comércio



O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) informa que no dia 31 de dezembro o comércio funcionará até as 16h.

Lazer



Estação das Docas

31/12 (sáb) – 10h às 16h. Reabre para a festa do Réveillon de 21h às 04h

01/01 (dom) – fechado

02/01 (seg)- fechado para manutenção

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

31/12 (sáb) – 06 às 12h

01/01 (dom) – fechado

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

31/12 (sáb) – 08h às 16h

01/01 (dom) – fechado

02//01 (seg) – fechado para manutenção

Espaço São José Liberto

31/12 (sáb)- 10h às 14h

01/01 (dom)- Fechado

Shoppings



Parque Shopping

Até sexta, 30, funciona das 10h à 22h. No sábado, 31, funcionará das 9h às 16h (restaurantes das 11h às 16h) e dia 1º, domingo, estará fechado. Todos os dias o cinema funcionará de acordo com a programação.

Castanheira

No sábado, 31, o shopping funcionará das 9h às 16h. No domingo, 1º, não abrirá.

Cinema e academia: funcionamento de acordo com a programação

Metrópole

Até dia 31, lojas, quiosques, alimentação e lazer funcionam das 9h às 19h. No dia 1º, apenas alimentação e lazer funcionam de 16h às 22h. Cinema: conforme a programação.

Buolevard

No dia 31, lojas, alimentação e lazer funcionam de 9h às 16h. Restaurantes, de 11h às 16h. No domingo, 1º, todo o shopping estará fechado, exceto o cinema, que segue com funcionamento de acordo com a programação.