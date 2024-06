Vacina contra dengue é distribuída no Pará; saiba quando começa a vacinação em Belém

As doses da vacina contra dengue que chegaram ao Pará na última sexta-feira (7), já começaram a ser distribuídas aos municípios nesta segunda (10) – informa a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) diz que aguarda a sinalização do Governo do Estado para disponibilizar o imunizante nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A expectativa é que na próxima segunda-feira, 17, inicie a imunização na capital. A Região Metropolitana de Belém (RBM) concentra 61,8% das 54 mil doses recebidas do Ministério da Saúde.

Ainda segundo a Sespa, a distribuição do imunizante começou pela Região dos Carajás, para onde estão sendo destinadas 19.323 doses, o que corresponde a 35,7% do total de vacinas do Estado. A divisão entre os municípios dessa região está sendo feita da seguinte maneira:

Abel Figueiredo (138)

Bom Jesus do Tocantins (330)

Brejo Grande do Araguaia (161)

Canaã dos Carajás (1.669)

Curionópolis (451)

Eldorado dos Carajás (676)

Itupiranga (1.201)

Marabá (575)

Nova Ipixuna (290)

Parauapebas (5.840)

Palestina do Pará (152)

São João do Araguaia (323)

Já para os municípios da RMB, a Sespa informa que o montante de doses soma 33.411, distribuídas da seguinte forma:

Belém (21.127)

Ananindeua (8.404)

Marituba (2.162)

Benevides (1.249)

Santa Bárbara (469)

No nordeste do Pará, outro município que também está sendo contemplado neste momento é Dom Eliseu (1.342).

Vacinação ainda não começou em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou, em nota, que ainda não recebeu as doses de vacinas contra a dengue e aguarda autorização da Sespa para retirar as vacinas na Central Estadual de Imunobiológicos (CEI) e, então, disponibilizá-las nas Unidades Básicas de Saúde – único local onde os imunizantes serão ofertados no momento, devido a uma recomendação do Ministério da Saúde.

"Assim que for autorizada, a Sesma irá iniciar o processo de distribuição das vacinas nas Unidades Básicas de Saúde. A previsão é de que o imunizante esteja disponível ao público alvo na próxima segunda-feira (17)", informa a Secretaria que também diz que está ministrando oficinas para servidores da área de saúde para capacitação na aplicação da vacina contra a dengue.

Tanto a Sespa quanto a Sesma explicam que a vacina contra a dengue será aplicada primeiro em pessoas de 10 a 14 anos, com um esquema de duas doses - com intervalo de três meses entre elas.

Casos de dengue

Segundo a última nota enviada pela Sespa à Redação Integrada de O Liberal, neste ano de 2024, até o dia 15 de maio passado, foram registrados 9.297 casos confirmados de dengue – um aumento de 102,02% em relação ao número de casos de 2023, que foram de 4.602.

Em óbitos, até 15 de maio de 2024 houve o registro de seis mortes pela doença, sendo três em Belém; uma em Altamira; uma em Marabá; e uma em Monte Alegre. No ano de 2023, o Pará registrou uma única morte por dengue.