Pará recebe primeira remessa de vacinas contra a dengue

De acordo com a Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), as vacinas contra a dengue chegaram na tarde desta sexta-feira (7) e serão distribuídas a partir de segunda-feira (10).

A Sespa informou que a remessa enviada pelo Ministério da Saúde totaliza 54 mil doses. Desse total, pouco mais de 33 mil serão distribuídas na região metropolitana de Belém, e cerca de 20 mil doses serão distribuídas para a região de Carajás, que envolve municípios como Marabá Parauapebas, Eldorado dos Carajás, Curionópolis, Canaã dos Carajás, entre outros.



Ainda, segundo a secretaria, neste ano de 2024, até o dia 15 de maio passado, foram registrados 9.297 casos confirmados de dengue e houve o registro de seis mortes pela doença. O mosquito Aedes aegypti é o principal vetor da dengue. O vírus é transmitido para humanos por meio da picada de mosquitos fêmea infectados. Após o período de incubação, que varia de 4 a 10 dias, um mosquito infectado é capaz de transmitir o vírus pelo resto de sua vida.



Conforme a Sespa, as seis mortes provocadas por dengue, este ano, aconteceram em Belém (3); Altamira (1); Marabá (1); e em Monte Alegre (1). No ano de 2023, o Pará registrou uma única morte por dengue.



A secretaria de saúde pública também informou que o alvo da imunização atual, com as doses recebidas pelo Ministério da Saúde, são crianças e adolescentes, na faixa etária de 10 a 14 anos de idade.



Ainda segunda secretaria proteção completa casos graves hospitalizados é feita com duas doses do imunizante