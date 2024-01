Qdenga: saiba quem pode tomar a vacina contra dengue no SUS e quando começa a campanha no Brasil

O Brasil foi o primeiro país a inserir ao sistema público de saúde uma vacina contra o vírus da dengue. O imunizante contra a dengue, chamado A Qdenga (TAK-003), é desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma. O registro do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023. A vacina contém vírus vivos atenuados da dengue e por isso, ela induz respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.

Quem pode se vacinar com a Qdenga?

De acordo com a Anvisa, a vacina Qdenga é recomendada para pessoas entre 4 e 60 anos. A eficácia da vacina em pessoas acima de 60 anos ainda não foi avaliada.

A Qdenga estará disponível tanto para aqueles que já foram infectados pela dengue quanto para os que nunca tiveram a doença. Esta representa a primeira vacina aprovada no país para ser administrada em pessoas que não tiveram contato prévio com o vírus da dengue. Nesta segunda-feira (15), o Ministério da Saúde informou que irá priorizar a imunização de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos com a vacina Qdenga.

Entretanto, o imunizante não é indicada para pessoas que apresentam alergia a qualquer componente da vacina, indivíduos com o sistema imunológico debilitado ou com condições que causam imunossupressão, assim como para gestantes e lactantes.

Quando a Qdenga começa a ser aplicada?

A vacinação com a Qdenga está prevista para começar em fevereiro, mas não será em larga escala. Segundo o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferecerá 6,2 milhões de doses ao longo de 2024.

A Qdenga vai ser aplicada de graça?

Após a aprovação da Anvisa em março de 2023, a vacina Qdenga começou a ser oferecida por clínicas particulares. Atualmente, o imunizante, desenvolvido pelo laboratório Takeda Pharma, também foi incluído no Programa Nacional de Imunizações (PNI), permitindo a sua aplicação gratuita através do SUS.

A Qdenga tem efeitos colaterais?

Os estudos clínicos mostraram que pode haver reações, geralmente, dentro de dois dias após a injeção. As reações registradas foram de gravidade leve a moderada e duraram de 1 a 3 dias. Essas reações NÃO tornam o imunizante contraindicado se aplicado no público correto.

Foram relatadas com maior frequência:

- dor no local da injeção (50%);

- dor de cabeça (35%);

- dor muscular (31%);

- vermelhidão no local de injeção (27%);

- mal-estar (24%);

- fraqueza (20%); e

- febre (11%).

As reações são menos frequentes após a segunda dose da Qdenga.