Ministério da Saúde abre consulta pública para inclusão da vacina 'Qdenga' contra dengue no SUS

O Ministério da Saúde anunciou esta quinta-feira (7) o início de uma consulta pública visando a possível incorporação da vacina Qdenga ao Sistema Único de Saúde (SUS) como medida preventiva diante do cenário epidemiológico e da projeção de aumento de casos de dengue no próximo verão. A vacina, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março, já está disponível em laboratórios privados para pessoas com idade entre 4 e 60 anos.

Diferentemente da Denguevaxia, a única vacina autorizada até o momento no país, a Qdenga pode ser aplicada em indivíduos que nunca foram infectados pelo vírus da dengue. O epidemiologista José Geraldo Leite destaca que a nova vacina possui uma eficácia de 80% e um esquema vacinal composto por duas doses, aplicadas subcutaneamente, com um intervalo de 3 meses entre elas. No entanto, é importante ressaltar que a vacina não oferece proteção contra os vírus Zika e Chikungunya, conforme alerta do especialista.

A Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) está avaliando a vacina, recomendando sua incorporação inicial para localidades e grupos prioritários a serem definidos pelo Programa Nacional de Imunizações. A consulta pública ficará aberta por 10 dias, considerando a relevância da proposta frente ao aumento potencial de casos de dengue.

A dengue, uma doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, é causada por quatro sorotipos de vírus identificados no Brasil. O médico José Geraldo Ribeiro explica que a Qdenga é composta por versões atenuadas desses sorotipos, proporcionando ao sistema imunológico a produção de anticorpos contra os vírus causadores da dengue. Esta resposta imunológica pode prevenir a manifestação da doença quando a pessoa é exposta ao vírus.

É importante destacar que a dengue é transmitida pela picada do mosquito infectado, sendo crucial adotar medidas preventivas, especialmente durante o período das chuvas, quando há um aumento significativo de casos. Os principais sintomas incluem febre, dor de cabeça e mal-estar, podendo evoluir para manifestações graves. Testes rápidos e moleculares estão disponíveis para diagnóstico, preferencialmente nos primeiros 5 dias dos sintomas. Após esse período, a detecção viral pode ser comprometida.