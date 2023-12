Covid-19: Belém reforça vacinação para grupos prioritários após circulação de nova variante

Em cumprimento a uma recomendação do Ministério da Saúde (MS), Belém disponibilizará a dose de reforço da vacina bivalente contra a covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais. E ainda para imunossuprimidos com 12 anos ou mais que tenham tomado a última dose há pelo menos seis meses. A medida foi tomada nacionalmente após a identificação de nova variante da covid-19 no Brasil. A decisão foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) nesta quinta-feira (7).

“Estamos atendendo à recomendação do Ministério da Saúde com muita tranquilidade. A vacina bivalente contra a covid-19 está disponível nos postos para atender aos grupos prioritários", reforça a coordenadora municipal do Programa de Imunizações da Sesma, Nazaré Athayde. "As pessoas não precisam ficar assustadas, mas é importante que os grupos citados procurem os postos e façam o reforço vacinal”, completa.

População conta com doses nos postos de saúde da capital

A vacina bivalente contra a covid-19 pode ser encontrada na rede municipal, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Neste feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição, quinta-feira (8), os postos de vacinação estarão fechados. No entanto, o atendimento volta ao normal na segunda-feira (11). A variante da covid-19 já foi encontrada em 47 países. No Brasil, casos foram confirmados no Ceará. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a variante é avaliada como de baixo risco.

Postos de vacinação

USF Barreiro I - Pass. Mirandinha - 367

USF Terra Firme - Rua São Domingos esquina da Passagem 02 de junho

USF Fama - Estrada do Tucunduba – Outeiro

USF Furo das Marinhas - Rod. Augusto Meira Filho–Furo das Marinhas Mosqueiro

USF Mangueirão - Rua São João -1

USF Quinta dos Paricás - Estrada do Maracacuera, 2477 - Icoaraci

USF Sucurijuquara - Estrada da Baía do Sol

USF Combu - Furo do Combu - s/n

USF Paraíso Verde - Av. João Paulo II - entre pass. Classe A e Cruzeiro

USF Eduardo Angelim - Conjunto Eduardo Angelim – Av. 17 de Abril-s/n

USF Paracuri I - Pass. Maura, 218, entre a 3ª e 4ª Rua

USF Radional - Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II Qd F-50 - Condor

USF Canal da Pirajá - Tv Barão do Triunfo - 1015, esquina com a Rua Nova - Pedreira

USF Fidélis - Rua Pantanal - s/n - Outeiro

USF Souza - Av Almirante Barroso, dentro do SETRAN.

USF Panorama XXI - Conj Panorama XXI, QD 24, casa 11–B, Mangueirão

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito, 30-B, Jurunas

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro

UBS Benguí II - Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N – Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840

UBS Jurunas - Rua Fernando Guilhon, S/N

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N

UBS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval

UBS Providência - Av. Norte

UBS Sacramenta - Av.Senador Lemos – Esquina com Dr. Freitas

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 08

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil

UBS Tapanã - Rua São Clemente

UBS Telégrafo - Rua do Fio – Entre Pass. São João e Pass. São Pedro

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme

UBS Vila da Barca - Rua Cel Luiz Bentes – Próximo à Pedro A. Cabral

CSE Marco - Av. Rômulo Maiorana, 2558 - Marco

UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, esquina com Tv. Mauriti