Dourados é o primeiro município a fazer vacinação em massa contra a dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados (MS) iniciou, nesta quarta-feira (3), uma campanha inédita de vacinação contra a dengue. A iniciativa abrange 150 mil pessoas entre 4 e 59 anos. A ação é resultado de uma parceria com o laboratório japonês Takeda, que desenvolveu a vacina Qdenga.

A vacina já disponível na rede privada e oferece imunidade completa com duas doses, sendo a segunda aplicada três meses após a primeira. O município recebeu cerca de 90 mil doses, distribuídas para todas as unidades básicas de saúde (UBS). Para receber a primeira dose, é necessário se dirigir à UBS mais próxima com CPF e carteirinha do SUS.

Em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde incorporou a vacina Qdenga ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do SUS, tornando o Brasil o primeiro país a oferecer o imunizante no sistema público universal. A vacina será inicialmente direcionada a públicos e regiões prioritárias, definidos pela pasta, com a previsão de entrega de mais de 5 milhões de doses entre fevereiro e novembro de 2024.

O imunizante Qdenga, registrado na Anvisa, previne a dengue causada por qualquer sorotipo do vírus em pessoas de 4 a 60 anos. Em 2023, o Brasil registrou recorde de mortes por dengue, com 1.079 óbitos, de acordo com o Sinan online do Ministério da Saúde. O ciclo completo de imunização, com eficácia geral de 80,2%, é atingido com as duas doses em um intervalo de três meses, reduzindo as hospitalizações em 90% e garantindo imunização por até cinco anos, conforme o laboratório Takeda.