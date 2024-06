Morre última vítima que estava internada após acidente com ônibus do IFPA

Morreu na tarde deste domingo (9) a servidora pública Walkelly Oliveira, de 40 anos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). Ela estava internada no Hospital Metropolitano, após o acidente de ônibus envolvendo alunos e servidores do IFPA, no último 26 de maio, no município de Tucuruí, sudeste do Pará.

VEJA MAIS

Walkelly Oliveira era advogada e presidente da comissão de defesa dos animais na Ordem dos Advogados do Brasil em Castanhal (OAB-Castanhal), era técnica em enfermagem e servidora do IFPA. Conforme as informações repassadas, Walkelly sofreu traumatismo craniano e teve fratura exposta em uma das pernas.

Na última quinta-feira, ela passou por uma traqueostomia e passou pelo processo de desmame do coma induzido. Mas, neste domingo, a vítima não resistiu ao tratamento e morreu.

Walkelly era uma das 40 pessoas que estavam no ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), dos campi Castanhal e Vigia, envolvido no grave acidente em Tucuruí. Quatro pessoas morreram quando o veículo colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades policiais.

O ônibus levava delegações dos municípios de Castanhal e Vigia , no nordeste do Pará, para participar da etapa estadual dos Jogos dos Institutos Federais. Quatro pessoas morreram no acidente: duas servidoras, um estudante e o motorista.