UFPA abre nova reoferta para 174 vagas; veja os cursos e cidades

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu, nesta quarta-feira (9), as inscrições para a segunda reoferta de vagas remanescentes relativas ao Processo Seletivo de 2022. São 174 oportunidades em 13 cursos de graduação. Os candidatos interessados têm até às 14h de sábado (12) para fazer a adesão na página do PS 2022, por meio de login e senha do candidato. O resultado está previsto para sair na semana que vem.]

Desta vez, as vagas em reoferta estão disponíveis predominantemente nos campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança e Salinópolis. Há vagas em apenas um curso em Belém, que é Produção Cênica - Tecnológico. Podem concorrer a essas vagas apenas os candidatos aprovados, mas não classificados, que queiram optar por outro curso que não o inicialmente escolhido. Quem já foi classificado ou foi eliminado (por falta ou nota insuficiente no Enem) não pode participar do processo.

De acordo com a UFPA, até o final do período de inscrição, o candidato poderá mudar o curso escolhido atualizando a sua nova escolha, assim como poderá desistir da adesão à reoferta. Quem não aderir à reoferta continuará na fila de espera do seu curso, podendo ser chamado por meio de chamadas adicionais (repescagens).

A universidade informa que quem se candidatar à reoferta declara ciência de que, se for classificado no processo, sairá da lista de espera da repescagem do seu curso original e será convocado para realizar a habilitação ao vínculo institucional no curso em que se classificou, saindo da lista de repescagem do seu curso inicial. Se o candidato não for classificado na reoferta, vai retornar para a lista de espera do seu curso inicial.

Vagas

A reoferta é uma novidade do PS 2022 e busca ampliar as possibilidades de ingresso para além das chamadas adicionais (repescagens). A ideia, segundo a UFPA, é otimizar a ocupação da totalidade das vagas oferecidas para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior.

O PS 2022 ofertou 7.541 vagas em 197 cursos, das quais, após o resultado do listão, 995 não foram preenchidas. A primeira reoferta disponibilizou 872 vagas e ainda restou o preenchimento de 174, as quais estão disponíveis para outros candidatos(as) nesta segunda reoferta.

Veja os municípios e as vagas disponíveis: