Reoferta de vagas na UFPA: veja o que é necessário para a habilitação

Os candidatos classificados na primeira reoferta de vagas do Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará de 2022 (PS UFPA 2022) estão sendo convocados para habilitação ao vínculo institucional. O "listão" com a nova oportunidade foi divulgado pela instituição na última sexta-feira (4) com mais 698 vagas.

A habilitação ocorre em duas etapas: a primeira é o preenchimento do Cadastro Online de Calouros e a segunda é a entrega presencial dos documentos. O sistema poderá ser acessado até as 10h de amanhã (11).

VEJA MAIS

A documentação física a ser entregue por todos os candidatos é: CPF; Cédula de Identidade (RG); Título de Eleitor ou comprovante de Quitação Eleitoral (para maiores de 18 anos); Comprovante de quitação militar (para homens maiores de 18 anos); Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico integrado ao Médio e Comprovante de Vacinação.

Serviço:

Habilitação ao vínculo institucional – 1ª Reoferta do PS 2022

Preenchimento do COC: até as 10h do dia 11/03/2022

Para mais informações, acesse o site do CIAC.