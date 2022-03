Novos calouros: UFPA publica listão da reoferta com 698 aprovados

Mais 698 calouros vão estudar na Universidade Federal do Pará (UFPA) a partir deste ano. Por meio da reoferta das vagas não ocupadas na primeira chamada do PS 2022, a instituição disponibilizou novas oportunidades para os estudantes, em cursos diferentes dos inicialmente escolhidos. Ao todo, 3.100 estudantes se inscreveram para concorrer à reoferta e 80% das 872 vagas reofertadas foram preenchidas. As 174 vagas não preenchidas serão disponibilizadas na segunda reoferta, em calendário a ser definido e divulgado.

A partir da primeira reoferta, cursos dos diversos campi da UFPA já preencheram todas as vagas, a exemplo do curso novo de Engenharia Costeira e Oceânica, no Campus de Salinópolis.

Mais possibilidades de ingresso na UFPA

A reoferta é uma novidade do PS 2022 e visa ampliar as possibilidades de ingresso, para além das chamadas adicionais (repescagens). A ideia com a reoferta é otimizar a ocupação da totalidade das vagas oferecidas para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior.

Para o reitor Emmanuel Zagury Tourinho, “o resultado desta primeira reoferta é extraordinário. Demonstra que a iniciativa, além de inovadora, cumpriu seu objetivo, que é possibilitar a ocupação do máximo de vagas ofertadas, dando novas oportunidades aos candidatos aprovados no processo seletivo da UFPA. Com a demanda que tivemos, esperamos chegar ao preenchimento da totalidade das vagas rapidamente. Desde já, damos as boas-vindas aos calouros e às calouras”.

Quem passou na reoferta sairá da lista de espera da repescagem do seu curso original e, em breve, será convocado(a) para realizar a habilitação ao vínculo institucional no seu curso. Se o(a) candidato(a) não foi classificado(a) na reoferta, vai retornar para a lista de espera do seu curso inicial.

Segunda reoferta

As 174 vagas remanescentes da primeira reoferta serão novamente disponibilizadas para concorrência de quem foi aprovado(a) e não classificado(a) e queira optar por outro curso que não o inicialmente escolhido, em calendário a ser definido e divulgado. A adesão à reoferta de vagas acontecerá na página de inscrição inicial do PS 2022, por meio de login e senha do(a) candidato(a).

As 174 vagas serão distribuídas em 13 cursos, sendo 1 com sede em Belém e 12 nos Campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança e Salinópolis. A reoferta não terá reserva de vagas para cotas, assim, todos(as) os(as) inscritos(as) concorrerão à totalidade das vagas disponíveis.