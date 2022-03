Vestibular: apoio familiar é fundamental para quem não desistiu do sonho da aprovação

A não aprovação no vestibular pode ser frustrante para quem abdicou de momentos de lazer com os amigos e familiares em troca de livros e apostilas. A pressão pela aprovação em um processo seletivo sobrecarrega quando o resultado não vem, no entanto, é preciso se reorganizar e dar a volta por cima já que no ano seguinte tem mais uma oportunidade. Especialistas afirmam que o apoio familiar é um grande incentivo na retomada dos estudos.

A psicóloga Joiner Martins explica que quando não conseguimos alcançar algo tão esperado, no qual depositamos tanta esperança e disposição, vivenciamos uma espécie de luto, que afeta cada indivíduo de forma diferente. A especialista ressalta que durante esse processo a família precisa estar presente e participativa, criando uma rede de apoio para o membro familiar que está emocionalmente abalado.

“Não há como deixar de sofrer frente a um resultado onde houve toda uma preparação, todo um cenário foi idealizado, onde foi criada uma grande expectativa por um resultado que não ocorreu e que agora precisará ser elaborado de forma saudável, onde a família, enquanto rede de apoio, será essencial. As pessoas tidas como referência serão importantes nesse processo, principalmente no sentido de acolhimento e presença”, explicou.

Joiner Martins destaca que todas as vivências são importantes nas vidas dos indivíduos, até mesmo as consideradas negativas, que podem ser proveitosas no futuro por trazerem as chamadas bagagens intelectual e emocional. “É hora de procurar reorganizar, sem se cobrar tanto, no tempo de cada um, prezando sempre pela integridade da saúde mental e tentar novamente, agora mais experiente. Caso a vivência dessa perda não seja possível de ser conduzida individualmente, nem com o apoio da família, a orientação é que se busque um profissional da área da saúde mental”, orientou a psicóloga.

A rede de apoio tem sido essencial na vida de Mariana Diniz, 18 anos, que tenta a aprovação desde 2020, ainda durante o convênio realizado no auge da pandemia. A jovem diz que seu sonho de infância é ser médica, por isso, almeja alcançá-lo por mais que a rotina de estudos e tentativas sejam exaustivas e desgastantes. Para ter forças e enfrentar mais um ano de luta em busca do seu objetivo, a jovem conta com o apoio de seus familiares e do namorado.

“Minha família sempre me deu total apoio e sempre se dispôs a me dar todo o suporte para não desistir. Tenho o constante incentivo do meu namorado também. Não recebo incentivo de todos os meus amigos, mas tento não abater por isso e continuar independente da opinião deles”, afirmou a estudante.

Um alento a esses estudantes que ainda não passaram no vestibular foi dado pelo reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Zagury Tourinho, antes do anúncio do listão do Vestibular 2022. Na ocasião, o mandatário pediu aos não aprovados para que se mantivessem confiantes e determinados para o próximo ano. “Se você não foi aprovado a mensagem é uma só: persevere! Não desista do seu sonho! No próximo ano realizaremos um novo processo seletivo e seu nome poderá estar na lista de aprovados”, finalizou. Lucas Corrêa Modesto, de Belém, aprovado em primeiro lugar no curso de medicina, pela UFPA, também deixou uma mensagem de força aos não aprovados: “não desista, vá em frente, tente quantas vezes for necessário para que consigas alcançar o teu sonho”.