Passaporte vacinal é exigido em 3 das 4 universidades federais do Pará; veja o cenário no Brasil

Das 69 universidades federais do país, apenas dez resolveram não existir o comprovante de vacinação contra a covid-19 de seus alunos, para acesso ao campus durantes as atividades presenciais. Outras nove instituição ainda não tomaram uma decisão sobre o tema. No Pará, o passaporte vacinal será obrigatório em três das quatro universidades federais: UFPA, Unifesspa e UFOPA. Ainda não há uma definição sobre o assunto na UFRA. O levantamento foi feito pelo G1 Nacional.

O Ministério da Educação (MEC) chegou a publicar um despacho dizendo que as instituições federais de ensino não poderiam cobrar a vacina para restabelecer a volta das aulas presenciais. Porém, ao julgar uma ação sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as universidades têm autonomia para decidir sobre a exigência.

Na Universidade Federal do Pará, o início das aulas presenciais foi programado para o dia 3 de janeiro, com a exigência do comprovante de vacinação. Já a Universidade Federal Rural da Amazônia retoma as aulas no próximo dia 14 de março, na modalidade remota, mas com possibilidade de retorno presencial. A instituição ainda não definiu se o comprovante de vacinação será exigido.

Com as aulas presenciais retomadas no último dia 7 de março, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará tem exigido o comprovante de vacinação. O mesmo será feito pela Universidade Federal do Oeste do Pará, que programou o início das aulas para o dia 21 de março, no sistema remoto e híbrido.