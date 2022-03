Governador Helder Barbalho anuncia ampliação do programa Forma Pará

O governador Helder Barbalho vai anunciar, nesta segunda-feira (7), na Estação das Docas, detalhes sobre ampliação do programa estadual Forma Pará, criado como estratégia para garantir o acesso à educação superior no Estado, por meio da parceria entre governo, Instituições de Ensino Superior (IES) e prefeituras.

De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Estado, o programa busca promover a universalização do Ensino Superior Estado, com curso presencial em todos os municípios. Ou seja, a chamada 2023 irá garantir cursos de nível superior e especializações para todos os 144 municípios paraenses, de acordo com as características e vocação econômica de cada região. Dessa forma, a gestão estadual afirma que ele será o maior e mais completo programa do País.

Os cursos são demandados pelo município à Secretaria responsável e executados pelas instituições parceiras.

Ainda nesta segunda, será lançado o edital para credenciamento das IES que queiram se habilitar na oferta de cursos de especialização, a novidade para a chamada 2023. Elas poderão se credenciar em cerca de 40 opções de temas estratégicos para especialização no Estado, abrangendo diferentes áreas do conhecimento e pensando em diferentes públicos, a exemplo de mulheres, quilombolas e indígenas.

O Governo explica que a ideia é qualificar profissionais para atender as necessidades locais, contribuindo para o desenvolvimento regional. As mesorregiões aptas a serem atendidas conforme credenciamento são: Baixo Amazonas, Marajó, Metropolitana de Belém, Nordeste, Sudeste e Sudoeste. Assim, será possível atender profissionais de uma determinada região, considerando a modalidade de ensino semipresencial.

Após finalizar o credenciamento das IES, a equipe técnica do Forma Pará fará um estudo das propostas para definição das especializações e localidades a serem atendidas.