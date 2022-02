Forma Pará abre processo seletivo para vagas remanescentes de três Universidades paraenses

Nesta terça-feira (22), o Programa Forma Pará abre inscrições para o processo seletivo especial de ensino superior gratuito para o preenchimento de 206 vagas remanescentes de três Universidade paraenses. As inscrições vão até o dia 10 de março, pelo site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) - organizadora do processo. A taxa de inscrição é R$80,00. O candidato pode pedir isenção até o dia 28 de fevereiro.

Ao todo, estudantes de nove municípios paraenses poderão se inscrever nos cursos executados pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Instituto Federal do Pará (IFPA).

Veja os cursos e municípios para os quais as vagas serão ofertadas:

Matemática

27 vagas em Cumaru do Norte;

15 vagas em Santa Maria das Barreiras;

Geologia

15 vagas em Ourilândia do Norte;

Engenharia da Computação

13 vagas em Nova Ipixuna, todos esses pela Unifesspa;

Bacharel em Sistema de Informação (Ufra)

21 vagas em Icoaraci (Belém);

Licenciatura em Letra – Língua Portuguesa (Ufra)

8 em Santa Cruz do Arari;

Engenharia de Pesca (IFPA)

30 vagas em Bonito;

Engenharia de Alimentos (IFPA)

19 vagas em Santa Maria do Pará;

Tecnologia em Gestão Ambiental (IFPA)

29 vagas em Icoaraci (Belém)

Tecnologia em Agroecologia

29 vagas em Bom Jesus do Tocantins.

Veja as formas de seleção e resultados:

A seleção será realizada com base no desempenho escolar dos candidatos aferido pelas notas/conceitos do ensino médio ou ensino equivalente, das disciplinas de Português e Matemática obtidas no 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

Como nos demais processos seletivos do Forma Pará, será atribuído um bônus de 10% sobre a pontuação final, ao candidato que preencher os seguintes requisitos não cumulativos:

Cursou pelo menos um dos anos do ensino médio, ou estejam cursando o último ano desse nível de ensino, no município/distrito em que o curso será ofertado;

Resida no município/distrito no qual o curso será ofertado há pelo menos 1 (um) ano, a contar da data de publicação do edital.

O resultado preliminar do processo seletivo está previsto para o dia 22 de março. Após interposição e análise de recursos, o resultado definitivo deve sair no dia 1º de abril de 2022.

Sobre o Programa Forma Pará:

O Forma Pará é uma ação do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). O intuito é aumentar a oferta de cursos superiores, unindo esforços do governo estadual com as Instituições Ensino Superior (IES) presentes no estado e com as prefeituras municipais.

Próximo processo seletivo:

Os editais para inscrições na chamada 2022 do Forma Pará estão previstos para o mês de março e a prova deve ocorrer no início de abril. Já a chamada 2023, será lançada pelo Governo do Pará em cerimônia que será realizada no dia 7 de março, na Estação das Docas, quando serão divulgados os novos municípios que receberão o Programa.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)