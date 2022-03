Inscrições para o Forma Pará vão até dia 10 de março

Estudantes de nove municípios paraenses, interessados em cursar o ensino superior, têm até dia 10 de março para se inscrever nas vagas remanescentes do programa estadual Forma Pará, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

As 206 vagas disponibilizadas são as que não foram preenchidas na última chamada do programa, em 2021. As oportunidades são para os municípios de Cumaru do Norte, Santa Maria das Barreiras, Ourilândia do Norte, Nova Ipixuna, Santa Cruz do Arari, Bonito, Santa Maria do Pará, Bom Jesus do Tocantins e para o distrito de Icoaraci, em Belém.

Processo de seleção leva em conta o desempenho do estudante no ensino médio

Interessados devem se inscrever pelo site da organizadora do processo, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). Os candidatos serão avaliados com base no desempenho escolar aferido pelas notas/conceitos das disciplinas de Português e Matemática obtidas no 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

Quem cursou pelo menos um dos anos do ensino médio, ou estejam cursando o último ano desse nível de ensino, no município/distrito em que o curso será ofertado; ou que resida no município/distrito no qual o curso será ofertado há pelo menos um ano (a contar da data de publicação do edital) terá um bônus de 10% sobre a pontuação final.

A taxa de inscrição é R$ 80,00. O período de solicitação de isenção foi até o dia 28 de fevereiro. Após o resultado preliminar do processo seletivo, previsto para o dia 22 de março, será aberta a oportunidade de interposição de recursos. O resultado definitivo sairá no dia 1º de abril de 2022.

Confira os cursos ofertados em suas respectivas localidades:

Unifesspa - edital

Matemática, sendo 27 vagas em Cumaru do Norte, e 15 vagas em Santa Maria das Barreiras;

Geologia, 15 vagas em Ourilândia do Norte;

Engenharia da Computação, 13 vagas em Nova Ipixuna

Ufra - edital

Bacharel em Sistema de Informação, 21 vagas em Icoaraci (Belém)

Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa, 8 vagas em Santa Cruz do Arari

IFPA - edital

Engenharia de Pesca, 30 vagas em Bonito;

Engenharia de Alimentos, 19 vagas em Santa Maria do Pará;

Tecnologia em Gestão Ambiental, 29 vagas em Icoaraci (Belém);

Tecnologia em Agroecologia, 29 vagas em Bom Jesus do Tocantins.