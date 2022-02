Feirante é aprovado no curso de Matemática na Universidade Federal do Pará

O feirante José Gabriel Barbosa do Carmo, de 20 anos, foi aprovado no curso de Matemática, na Universidade Federal do Pará. Ele trabalha na feira do Paar, no município de Ananindeua.

Mesmo trabalhando o dia todo, José Gabriel arrumou tempo para, à noite, frequentar um cursinho municipal em Ananindeua. Uma rotina bastante cansativa, mas ele tinha um objetivo a alcançar: ser aprovado na UFPA. Ele já havia tentando no ano passado, mas não conseguiu. No entanto, não desistiu. E continuou estudando.

Na manhã desta quinta-feira (24), e ainda sob a emoção da conquista, José Gabriel não conseguia encontrar palavras para descrever o que sentia por essa conquista: “É algo especial...Estou muito feliz”, contou. Conhecido na feira como “Gabriel da Laranja” ou “Laranjinha”, ele começa cedo sua rotina de trabalho. Acorda às 6 da manhã e vai caminhando para a feira. Um percurso que faz em 15 minutos.