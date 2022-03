UFPA divulga resultado do Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica 2022

O Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS) divulgou, na tarde desta segunda-feira (7), o resultado do Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica (MOBA 2022), que ofertou 1.267 vagas em cursos presenciais de graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA). No total, foram classificados 483 estudantes, sendo 216 candidatos à mobilidade interna e 267 à mobilidade externa.

Acesse a lista de classificados(as).

Relação de não classificados.

VEJA MAIS

O Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica se dividiu em duas modalidades de mobilidade acadêmica: Interna, destinada exclusivamente a alunos ativos dos cursos de graduação da UFPA; e Externa, destinada a candidatos já graduados ou a alunos de outras Instituições de Ensino Superior que queiram ingressar em cursos da Federal paraense.

Neste ano, foram ofertadas vagas em 171 cursos de graduação da UFPA, sendo 658 vagas para a Mobilidade Interna e 609 para a Externa. O curso com maior demanda de candidato/vaga foi Medicina, em ambas as modalidades.

A partir de agora, os candidatos classificados devem estar atentos à página do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC/UFPA) para que não percam a convocação à realização da habilitação ao vínculo institucional, que deverá ser realizada nos próximos dias.

Prazo para interposição de recurso começa na terça-feira

Interessados em interpor recurso contra o Resultado Final do Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica 2022 terão a possibilidade de fazê-lo por meio da página de Inscrição / Acompanhamento a partir das 10h desta terça-feira, 8 de março. O prazo para a interposição do recurso termina às 23h59 do dia 9 de março de 2022.