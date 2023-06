Revitalizada por obras e serviços, Capanema se prepara para a tradicional festa de Corpus Christi

Uma das celebrações religiosas mais importantes do calendário cultural do Pará movimenta o município de Capanema, na região Nordeste, nesta semana. A festa de Corpus Christi completa 47 anos. A tradição, que em 2022 ganhou status de Patrimônio Cultural Imaterial do Pará, será ainda mais especial, pois marca os 100 anos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mais de 200 pessoas se envolvem diretamente na montagem de três mil metros de tapetes de serragem.

A organização da Festividade estima que mais de 20 mil pessoas participem da celebração, que inicia com uma missa às 07 h, seguida de procissão, e encerra à noite, a partir de 18h30, com dois shows de bandas católicas.

Investimentos do Governo

A Usina da Paz, o maior e mais importante programa de cidadania do Brasil, está entre as obras do governo do Estado no município, anunciada em maio deste ano. O complexo será construído no Residencial Jardim América, na Rua 10, Quadra 32 (Loteamento Valle), no bairro São Pedro São Paulo. A escolha da localização visa facilitar o acesso da população. Assim como nas demais Usinas da Paz, o projeto tem como objetivo integrar diversas ações e serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

Centro Cultural

A construção de um novo centro cultural na Estação de Trens de Mirasselvas, na antiga estrada de ferro Belém-Bragança, é uma parceria do Estado com a Prefeitura de Capanema.

Originalmente chamada de Estação de Quatipuru, a Estação de Mirasselvas foi construída em 1884 e inaugurada em 1909. A edificação é formada pelo prédio da estação de trens, que já passou por várias modificações para manutenção e adequação do espaço após a extinção da antiga estrada de ferro, em 1964.

Educação

A Escola Estadual Dom João VI está sendo reconstruída e ampliada por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), e já está com 80% dos serviços executados. Em maio, o Governo do Pará entregou a escritura da posse do terreno escola. A obra beneficiará mais de mil alunos da rede estadual, nas modalidades de ensino fundamental II e médio, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

Nova PA-448

Entregue em novembro de 2022, a Rodovia PA-448 teve a totalidade de sua extensão de 27 quilômetros construída e pavimentada. A obra incluiu instalação de redes de drenagem de águas pluviais, construção de sub-base, base, terraplanagem, asfaltamento e sinalização de trânsito horizontal e vertical. A estrada é alternativa à rodovia federal BR-308, no trecho entre as cidades de Capanema e Bragança, passando por várias agrovilas, além de ser rota da antiga estrada de ferro, que é patrimônio histórico do Estado.

Estação Comercial

Em fevereiro de 2021, o Estado entregou duas importantes obras públicas para população e investidores de Capanema. A primeira foi a revitalização e ampliação da Estação Comercial Pública de Capanema, que fica no Centro, e a segunda foram seis quilômetros de vias no bairro Nazaré.

Hospital Regional dos Caetés

Em novembro de 2019, uma nova história no atendimento à saúde da população começou com a entrega do Hospital Regional dos Caetés. Estruturado com especialidade médica em traumatologia e cirurgia geral, o novo hospital se tornou referência em assistência de média e alta complexidade, beneficiando a segunda região mais populosa do Pará.

Policlínica

Entregue em junho de 2022, a Policlínica Francisco de Freitas Filho, com dois pavimentos e 2.458,34 metros quadrados de área construída, funciona ao lado do Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), que integra a rede de saúde pública estadual.

NATEA

Dentro da política pública de atenção e inclusão na área da saúde em Capanema, o governo entregou em outubro de 2022 o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), que funciona na Policlínica da Região dos Caetés.

BPM e Bombeiros

Para reforçar a segurança pública na região, o Estado entregou em novembro de 2021 as obras de reconstrução do prédio do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM), que teve sua estrutura completamente revitalizada.

O 19⁰ Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, que atende os 12 municípios da 6ª Região de Integração, do Caeté, também recebeu obras de reforma e ampliação executadas pelo governo do Estado.