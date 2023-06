Corpus Christi tem celebrações na Grande Belém nesta quinta-feira (8)

A Solenidade de Corpus Christi — celebrada 60 dias após a Páscoa — nesta quinta-feira (8), será marcada por celebrações e procissões durante o dia na Grande Belém. Haverá programações nas oito Regiões Episcopais da Arquidiocese de Belém: Coração Eucarístico de Jesus, Menino Deus, Nossa Senhora do Ó, Santa Cruz, Santa Maria Goretti, Sant’Ana, São João Batista e São Vicente de Paulo.

Durante a solenidade, o Santíssimo Sacramento é levado pelas ruas, exaltado pelos fiéis que agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio da alma.

No Santuário São Judas Tadeu (Região de Sant’Ana), no bairro da Condor, uma missa será celebrada às 7h30, por dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém. A celebração será presidida junto ao Vigário Episcopal, Padre André Teles, e aos demais padres da região. Em seguida, a procissão sairá em direção à Paróquia Santo Antônio de Lisboa (Centrão).

Basílica Santuário

Na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré (Região Santa Maria Goretti), a Missa será às 7h, presidida pelo Vigário Episcopal, Cônego Silvio Trindade, e concelebrada pelos padres da região. Em seguida, a procissão com o Santíssimo Sacramento sairá em direção à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Na Região Episcopal Santa Cruz, a Missa será às 7h na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, presidida pelo Vigário Episcopal, Cônego Ronaldo Menezes, e concelebrada pelos padres da região. Logo após, haverá a Procissão com o Santíssimo Sacramento em direção à Paróquia São Raimundo Nonato, no bairro do Umarizal.

Paróquia Santo Inácio de Loyola

Em Ananindeua, haverá Missa na Paróquia Santo Inácio de Loyola (Região São Vicente de Paulo), no Icuí-Guajará. Será às 7h. O rito será celebrado pelo Vigário Episcopal, Padre Ivan Conceição, e concelebrada pelos padres da região. Em seguida, haverá a Procissão com o Santíssimo Sacramento em direção à Paróquia Ascensão do Senhor, também no Icui.

Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio

No bairro do Coqueiro, em Belém, haverá Missa às 7h na Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio (Região Coração Eucarístico de Jesus), celebrada pelo Vigário Episcopal, Padre Humberto Paiva Brito, e concelebrada pelos padres da região.

Mosqueiro

Em Mosqueiro, dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar de Belém, estará na Região Episcopal Nossa Senhora do Ó, onde presidirá a Santa Missa às 8h na Capela do Colégio Nossa Senhora do Ó, junto ao Vigário Episcopal, Padre Francimar Lopes. Logo após, a procissão seguirá com o Santíssimo Sacramento em direção à Capela do Sagrado Coração de Jesus.

Marituba

Já na Região Menino Deus, as celebrações serão na Praça matriz de Marituba, com Missa será às 7h30, conduzida pelo Vigário Episcopal, Padre Vandilson Lima, e concelebrada pelos padres da região.

Celebrações em Cotijuba, Outeiro, Icoaraci, Parque Guajará, Tapanã e Pratinha

As celebrações na Região São João Batista, que compreende Cotijuba, Outeiro, Icoaraci, Parque Guajará, Tapanã e Pratinha, serão divididas em polos. Nas Paróquias João Batista e Nossa Senhora das Graças, Fátima, São Francisco e Livramento haverá Missa às 7h, seguida de procissão em direção à Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

Nas Paróquias Santo Afonso, São Vicente, São Francisco e Jesus Bom Samaritano a celebração da Missa será às 7h. Será realizada, ainda, procissão saindo da Paróquia Santa Teresa de Calcutá em direção à Paróquia Divina Misericórdia, onde será celebrada a Santa Missa às 7h.

Na Paróquia São José Esposo de Maria haverá uma procissão em direção à Imaculada Conceição, onde será celebrada a Santa Missa às 7h. Na Ilha de Cotijuba, terá missa às 7h, na Paróquia São Francisco das Ilhas.