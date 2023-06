Corpus Christi: vacinação em Belém é suspensa na quinta-feira (8) e retorna no sábado (10)

A vacinação contra influenza e covid-19 será suspensa em Belém na quinta-feira (8) e sexta-feira (9), em decorrência do ponto facultativo de Corpus Christi, celebrado na quinta. Os atendimentos para imunização ao público serão retomados no sábado (10), apenas nos shopping centers da capital: Grão Pará, Boulevard e IT Center, das 10h às 17h.

Para se vacinar, é necessário apresentar CPF ou Cartão SUS e cartão de vacinação. A campanha de vacinação contra a Influenza na capital foi prorrogada até o próximo 30 de junho.

Influenza

A vacina contra Influenza está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade e continua destinada aos grupos prioritários já definidos pelo Ministério da Saúde. O Programa Nacional de Imunizações reitera que permanece a importância da vacinação dos grupos de risco, para evitar o contágio da Influenza e, principalmente, seus agravamentos.

Pfizer bivalente

A vacina contra covid-19 bivalente também segue disponível para todas as pessoas acima de 18 anos, assim como outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que já completaram o esquema básico de vacinação (D1 e D2), com o intervalo da última dose realizada, no mínimo, há quatro meses.

São considerados parte dos grupos prioritários as pessoas de 12 a 59 anos com comorbidade; pessoas com imunossupressão, a partir de 12 anos; gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto (a partir de 12 anos); pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); e indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade).

Confira os locais de vacinação no sábado (10):

Boulevard (avenida Visconde de Souza Franco, 776/ 501, Reduto);

Bosque Grão-Pará (avenida Centenário, 1.052, Mangueirão); e

It Center (avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta).