Capanema está pronta para mais uma celebração de Corpus Christi

A celebração de Corpus Christi, em Capanema, nordeste do Pará, completa 47 anos de tradição e a comunidade católica do município já está com tudo pronto para mais uma procissão e confecção do tapete em homenagem ao corpo e sangue de cristo. A ação dos jovens e demais voluntários começa nesta quarta-feira (7), a partir das 18h, com a confecção do tapete de areia e serraria. Na quinta-feira (8) , às 7h, ocorre a Missa campal com o bispo D. Carlos Verzelett, em frente a igreja matriz do Perpétuo Socorro. Logo em seguida, o bispo sai em procissão com o Santíssimo Sacramento passando por cima dos 1.300 metros de tapetes confeccionados com inspiração no tema deste ano.

Esse ano, a celebração tem como tema “Eucaristia fonte de vida que gera Vocação para o Reino” e lema “A missão que faz nascer o amor”. O Diácono Emmanuel Nascimento, que faz parte da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo, explica que o tema e o lema da celebração deste ano faz uma clara referência ao ano missionário instituído pelo Papa Francisco, “tudo isso emana da eucaristia”, comenta o diácono.

Durante a madrugada de quinta-feira, dezenas de jovens de diversas comunidades paroquiais de Capanema se empenham em desenhar e cobrir os desenhos com serragem e areia, transformando o chão numa gigantesca obra de arte.

O diácono Emmanuel Nascimento explica que a manifestação se trata de uma festa religiosa da igreja católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia. O sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo, “a festa acontece sempre na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade ou após os sessenta dias do domingo da Páscoa na fé católica. A quinta-feira é o dia da instituição da eucaristia”, explica.

Ele acrescenta ainda que Corpus Christi significa corpo de Cristo. “A procissão lembra a caminhada do Deus peregrino em busca da terra prometida. No antigo testamento, nós lemos que o povo peregrino foi alimentado com um maná no deserto”, pontua.

Durante todo o trajeto acontecem paradas para reflexão do tema e homenagens. A queima de fogos de estampido foi proibida. A programação encerra à noite com show musical com a banda católica Vida Reluz no ginásio da paróquia.

Patrimônio cultural imaterial do Pará

No ano passado, a ornamentação desses tapetes coloridos passou a ser bem cultural de natureza imaterial do Pará. O governo do estado esteve na cidade e assinou o decreto.

A tradição de enfeitar as ruas na cidade de Capanema iniciou no ano de 1976 com a iniciativa do frade italiano Capuchinho Frei Hermes Recanatti com a ajuda das irmãs e dos jovens do grupo TLC (Turma de Líderes Cristãos) que iniciaram confeccionando tapetes com pétalas de flores, mas que depois optaram por começar a trabalhar com a serragem, que era uma matéria-prima abundante na época.

“Hoje em dia, com a escassez das marcenarias os organizadores passaram a incrementar os tapetes com a areia colorida. A maior parte hoje do tapete é de areia”, explica o diácono.