Corpus Christi: Festividade em Capanema vai se tornar bem cultural imaterial do Pará

A Festividade de Corpus Christi no Município de Capanema, no nordeste do Estado, marcada pela construção comunitária de um tapete de serragem com motivos religiosos, deverá se tornar bem cultural imaterial do Pará nesta quinta-feira (16). A cerimônia está prevista para ocorrer em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 10 horas.

Mauro Menezes, coordenador da confecção do tapete religioso, informa que a peça com 1.300 metros de extensão será confeccionada por 300 jovens das paróquias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de Nazaré. "Em 2020 e em 2021 só teve a carreata e o tapete somente foi montado na frente da Igreja Matriz. Para este ano, vamos abordar no tapete o tema "Eucaristia - Ápice da vida e da fraternidade", em 70 estampas em 10 trechos de trabalho", relata Mauro.

A programação começará às 7h de quinta-feira (16), com a celebração de missa campal a cargo do bispo de Castanhal, Carlo Verzeletti, em frente à Igreja Matriz. Em seguida, sairá a procissão dos fiéis por cima do tapete religioso, que é confeccionado em Capanema desde 1976.

Ainda nesta quarta-feira (15), começará a ser construído um Tapete Solidário juntamente com uma exposição sobre os 46 anos da festividade. O Tapete Solidário será formado com a doação de um quilo de alimentos para repasse a famílias de baixa renda. No domingo (19), após a missa das 17 h, o Santíssimo Sacramento sairá em carreata pelas ruas do município.