Vai viajar no feriado de Corpus Christi? Confira os preços das passagens intermunicipais

O feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (8) garantirá mais uma folga prolongada para muitos trabalhadores e uma quantidade expressiva de belenenses deve deixar a capital em busca de descanso e lazer nos principais municípios e balneários do estado. Muitas dessas viagens ocorrem via transporte rodoviário de passageiros (Interestadual e Intermunicipal), partindo do Terminal Rodoviário de Belém. Porém, quem for viajar de ônibus, terá que desembolsar valores mais altos do que os gastos no mesmo período do ano passado.

Pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), na segunda-feira (5) e na manhã desta terça-feira (6), sobre os preços das passagens de ônibus intermunicipais, mostram que o custo do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros ficou 9,05% mais caro para este feriadão de Corpus Christi em relação ao mesmo período do ano passado. O reajuste foi autorizado recentemente pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (ARCON/PA), através Resolução da Conerc nº 02/2023, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 11 de maio deste ano, e em vigor desde o dia 15/05/2023.

No caso especifico da linha urbana para Mosqueiro (gerenciada pela Prefeitura de Belém), o Dieese observa que as passagens mantiveram os mesmos valores em relação ao feriado de Corpus Christi do ano passado. O último reajuste foi autorizado pela Prefeitura de Belém em 25 de março de 2022, quando o valor da passagem saiu de R$ 5,80 para R$ 6,40.

Veja os preços das passagens de ônibus intermunicipais (já incluso a taxa do terminal) saindo do Terminal Rodoviário de Belém:

Abaetetuba: R$ 34,50;

Barcarena: R$ 25,00;

Bragança: R$ 72,00;

Cametá: R$ 86,00 (incluso a travessia);

Capanema: R$ 56,00;

Castanhal: R$ 18,00;

Colares: R$ 30,00;

Marudá: R$ 43,00;

Mosqueiro: R$ 6,40 (ônibus urbano fora do Terminal administrado pela Prefeitura de Belém) e R$ 13,00 (Ônibus Intermunicipal da linha regular dentro do terminal administrado pela COOPETPAN);

Marabá: R$ 166,00;

Salinópolis: R$ 58,00 (preço promocional);

São Caetano de Odivelas: R$ 31,50;

Tucuruí: R$ 146,40;

Vigia: R$ 26,00.

Já para quem vai aproveitar e curtir este Feriadão de Corpus Christi em outro Estado brasileiro, não houve reajuste. De acordo com o Dieese/PA, o último aumento autorizado pela Agencia Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) nas passagens interestaduais foi de 25,12% ocorrido no dia 18 de fevereiro de 2022, em vigor desde 27 de fevereiro do mesmo ano.

Veja os preços das passagens para viagens interestaduais saindo do Terminal Rodoviário de Belém

São Luís/MA: cerca de R$ 260,00

Brasília/DF: cerca de R$ 405,00

Fortaleza/CE: cerca de R$ 488,00

São Paulo/SP: cerca de R$ 554,00

Rio de Janeiro/ RJ: R$ 710,00

O Dieese recomenda que o consumidor fique atento para as possíveis promoções, ou mesmo a retirada de descontos que costumam ocorrer na venda das passagens em função de períodos de maior procura e datas de maior fluxo, como por exemplo, este feriadão de Corpus Christi.

Viagens de carro

Já em relação aos preços dos combustíveis, para quem vai pegar a estrada utilizando o próprio veículo, os valores para o feriadão deste ano estão um pouco mais em conta na comparação com o mesmo feriado do ano passado. Segundo as últimas pesquisas da Agência Nacional de Petróleo (ANP), na semana passada (28/05 a 03/06/23), em média, o litro da Gasolina comum estava sendo comercializado nos postos da capital a R$ 4,95 com preços variando entre R$ 4,79 a R$ 5,29. Nesse mesmo período, o litro do Óleo Diesel (S-10) estava custando em média R$ 5,37 com menor preço encontrado R$ 4,79 e o maior a R$ 6,99. Já o litro do Etanol estava custando em média R$ 4,73, com o menor preço encontrado a R$ 4,59 e o maior R$ 4,89.