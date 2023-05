Inflação em Belém: passagens aéreas e remédios lideram altas de preços em abril

As passagens aéreas foram responsáveis por elevar o percentual de inflação registrado em Belém em abril. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os tickets tiveram alta de 12,56% apenas em abril, na comparação com março.

O resultado puxou para cima a inflação do grupo de transportes (1,55%), que foi a mais alta entre os setores na capital paraense. Além das passagens aéreas, também ficaram mais caros o aluguel de veículo (3,98%), pneu (3,54%), transporte público (2,35%), conserto de automóvel (2,76%) e emplacamento e licença (2,12%).

Já no grupo de saúde e cuidados pessoais (1,11%), a alta foi puxada por remédios. Tiveram alta de preço produtos farmcêuticos como anti-inflamatórios e antirreumáticos (6,57%), anti-infeccioso e antibiótico (6,05%), neurológicos (5,55%), psicotrópicos e anorexígeno (4,33%), antodiabéticos (4,26%), hipotensores e hipocolesterolêmicos (4,25%), ofalmológicos (4,15%) e hormonais (4,07%), além de analgésicos e antitérmicos (3,63%), antigripais e antitussígenos (3,27%) e antialérgicos e broncodilatadores (3,18%).