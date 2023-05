Inflação de Belém fecha com alta de 0,56% em abril, abaixo da média nacional, mostra IBGE

A inflação registrada na Região Metropolitana de Belém no mês de abril ficou em 0,56%, medida oficialmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado de Belém ficou um pouco abaixo da média nacional, já que o país registrou inflação de 0,61% no mês passado.

VEJA MAIS:

Em relação a outras capitais incluídas na pesquisa, Belém ficou em oitavo lugar, junto com Fortaleza e Brasília, ambas com 0,56%, e atrás de Campo Grande (0,89%), Rio de Janeiro (0,85%), Goiânia (0,77%), São Paulo (0,67%), Rio Branco (0,64%), Belo Horizonte (0,6%) e Curitiba (0,57%).

Categorias

Na divisão por grupo, a maior alta foi no setor de transportes (1,55%), puxado pelas passagens aéreas (12,56%), aluguel de veículo (3,98%), pneu (3,54%), transporte público (2,35%), conserto de automóvel (2,76%) e emplacamento e licença (2,12%).

Em seguida, aparece o grupo de saúde e cuidados pessoais (1,11%), com alta puxado por produtos como anti-inflamatórios e antirreumáticos (6,57%), anti-infeccioso e antibiótico (6,05%) e neurológicos (5,55%).

Já os outros grupos tiveram os seguintes resultados:

Alimentação e bebidas: 0,5%

Habitação: 0,48%

Artigos de residências: 0,69%

Vestuário: -0,05%

Transportes: 1,55%

Saúde e cuidados pessoais: 1,11%

Despesas pessoais: 0,07%

No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a abril, o índice geral de inflação de Belém ficou em 2,69%, também abaixo da média nacional, de 2,72%. Na comparação com outras capitais, Belém ficou na sétima posição no ranking de maiores variações, atrás de Grande Vitória (3,03%), Goiânia (2,91%), São Paulo (2,88%), Salvador (2,87%), Porto Alegre (2,75%) e Campo Grande (2,75%).

Na divisão por grupos, o resultado de Belém foi o seguinte:

Alimentação e bebidas: 2,74%

Habitação: 0,69%

Artigos de residência: 0,77%

Vestuário: -0,09%

Transportes: 4,82%

Saúde e cuidados pessoais: 2,99%

Despesas pessoais: 1,87%