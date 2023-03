Puxada por custos com educação e habitação, inflação de Belém fechou em 0,86% em fevereiro

A inflação de Belém subiu 0,86% em fevereiro, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, a capital paraense fica em sexto lugar na lista de maiores variações no mês passado, entre as regiões pesquisadas, atrás apenas de Curitiba (1,09%), Recife (0,99%), São Paulo (0,92%), Grande Vitória (0,92%) e Aracaju (0,88%). A média nacional ficou em 0,84%.

De acordo com o economista Valfredo de Farias, é comum que a inflação de Belém suba um pouco mais do que a de outras partes do país. “Sabemos que é uma cidade distante dos centros produtores. Então, geralmente, quando se aumenta o combustível e tudo que é impactado pelo frete, as coisas tendem a ficar mais caras para cá”, afirma. “Sempre, no início do ano, temos uma inflação mais forte, justamente por causa de reajustes de preços”, continua.

Os setores que mais tiveram altas em Belém em fevereiro foram educação (6,31%), puxada pelo ensino fundamental (11,6%), pré-escola (9,54%), ensino médio (8,05%), curso de idioma (8,02%) e cursos regulares (7,89%); seguida de saúde e cuidados pessoais (1,92%); e habitação (1,41%), por causa dos custos com condomínio (5,28%) e energia elétrica (2,07%).

No caso da educação, as altas ocorrem por ser início do ano, quando, geralmente, há reajuste no preço do material escolar, das escolas e das universidades, segundo o economista. “Os colégios tendem a ficar mais caros e, ao longo do ano, mantêm seu nível de preço e é reajustado novamente no início do ano seguinte”.

Já quanto à habitação, Valfredo atribui o comportamento de alta à atualização dos preços dos condomínios feita anualmente, com base na inflação e já prevista em contrato. Mas, esse percentual não precisa ser atualizado no início de cada ano - depende de cada acordo. Os contratos reajustados em compras de imóveis que ainda estão na planta também contribuem para o aumento do custo de habitação, na opinião dele.

“Habitação vai muito pela lei da oferta e da demanda, principalmente na questão dos aluguéis. Então, quando o mercado está aquecido, a tendência é que cobrem preços mais altos, e, aqui em Belém, está mais ou menos acontecendo isso”, detalha.

Quanto aos outros segmentos, a inflação de Belém em fevereiro ficou da seguinte forma: comunicação fechou em 0,59%; alimentação e bebidas subiu 0,51%; despesas pessoais teve alta de 0,35%; artigos de residência, de 0,17%; transportes ficaram quase estáveis, com 0,03%; e vestuário registrou a única queda, na casa de -0,38%.

Inflação de Belém em fevereiro

Geral: 0,86%

Educação: 6,31%

Saúde e cuidados pessoais: 1,92%

Habitação: 1,41%

Comunicação: 0,59%

Alimentação e bebidas: 0,51%

Despesas pessoais: 0,35%

Artigos de residência: 0,17%

Transportes: 0,03%

Vestuário: -0,38%

Inflação nas regiões em fevereiro:

Curitiba: 1,09%

Recife: 0,99%

São Paulo: 0,92%

Grande Vitória: 0,92%

Aracaju: 0,88%

Belém: 0,86%

Goiânia: 0,85%

Belo Horizonte: 0,81%

Salvador: 0,81%

Porto Alegre: 0,75%

Fortaleza: 0,73%

Rio de Janeiro: 0,65%

São Luís: 0,65%

Campo Grande: 0,54%

Brasília: 0,48%

Rio Branco: 0,44%

Fonte: IBGE