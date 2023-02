Inflação de Belém subiu 0,41% em janeiro; veja quais itens ficaram mais caros

A capital paraense registrou alta de 0,41% na inflação de janeiro, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado o medidor oficial da inflação do país e divulgado nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse resultado ficou um pouco abaixo da média nacional, de 0,53%, e posicionou Belém no décimo lugar entre as maiores inflações das regiões pesquisadas.

Entre os 50 itens que ficaram mais caros no mês passado na capital paraense, quase metade (24) pertence ao grupo de alimentação e bebidas. Os destaques no geral são a cenoura (19,03%), seguida da batata-inglesa (13,77%), peixe filhote (13,77%), açaí (12,8%), caranguejo (11,88%), TV por assinatura (11,78%), alface (11,33%), melão (9,31%), feijão carioca rajado (8,87%) e tomate (8,58%).

Já alguns dos produtos que ficaram mais baratos em janeiro são a cebola (-18,29%), seguida do perfume (-7,16%), cheiro-verde (-3,7%), produto para cabelo (-3,34%), bermuda/short infantil (-2,97%), móvel para quarto (-2,91%), passagem aérea (-2,85%), tempero misto (-2,69%), amaciante e alvejante (-2,61%) e alho (-2,58%).

Confira os 50 itens que ficaram mais caros em Belém em janeiro:

Cenoura: 19,03%

Batata-inglesa: 13,77%

Peixe (filhote): 13,77%

Açaí (emulsão): 12,8%

Caranguejo: 11,88%

TV por assinatura: 11,78%

Alface: 11,33%

Melão: 9,31%

Feijão carioca (rajado): 8,87%

Tomate: 8,58%

Melancia: 7,09%

Abacaxi: 5,8%

Feijão preto: 5,65%

Maçã: 4,76%

Aluguel de veículo: 4,6%

Costureira: 4,44%

Uva: 4,17%

Queijo: 4,14%

Peixe (dourada): 3,94%

Livro didático: 3,9%

Médico: 3,84%

Atividades físicas: 3,81%

Utensílios de vidro e louça: 3,69%

Alimento para animais: 3,59%

Acém: 3,46%

Vestido infantil: 3,37%

Músculo: 3,3%

Combo de telefonia, internet e tv por assinatura: 3,24%

Peito: 3,23%

Bolsa: 3,16%

Sapato feminino: 3,09%

Linguiça: 3,02%

Ônibus interestadual: 2,83%

Tratamento de animais (clínica): 2,73%

Pá: 2,63%

Banana prata: 2,6%

Hospitalização e cirurgia: 2,59%

Detergente: 2,54%

Autoescola: 2,53%

Telha: 2,5%

Produto para unha: 2,49%

Sabonete: 2,38%

Brócolis 2,23%

Cerveja 2,16%

Conserto de aparelho celular: 2,15%

Mochila: 2,13%

Emplacamento e licença: 2,13%

Fralda descartável: 2,12%

Iogurte e bebidas lácteas: 2%

Ar-condicionado: 1,95%

Confira os 50 itens que ficaram mais baratos em Belém em janeiro:

Cebola: -18,29%

Perfume: -7,16%

Cheiro-verde: -3,7%

Produto para cabelo: -3,34%

Bermuda/short infantil: -2,97%

Móvel para quarto: -2,91%

Passagem aérea: -2,85%

Tempero misto: -2,69%

Amaciante e alvejante: -2,61%

Alho: -2,58%

Jóia: -2,52%

Óleo diesel: -2,48%

Filé-mignon: -2,24%

Leite longa vida: -2,12%

Neurológico: -2,06%

Caldo de tucupi: -2%

Leite condensado: -1,97%

Frango inteiro: -1,96%

Vestido: -1,95%

Camisa/camiseta infantil: -1,9%

Abacate: -1,89%

Frango em pedaços: -1,89%

Milho-verde em conserva: -1,76%

Lingerie: -1,76%

Produto para barba: -1,73%

Manicure: -1,59%

Bolo: -1,58%

Ovo de galinha: -1,57%

Leite em pó: -1,56%

Produto para pele: -1,51%

Condomínio: -1,5%

Óleo de soja: -1,49%

Lagarto redondo: -1,46%

Calça comprida feminina: -1,46%

Móvel para copa e cozinha: -1,42%

Artigos de maquiagem: -1,41%

Artigos de iluminação: -1,38%

Papel higiênico: -1,28%

Carvão vegetal: -1,25%

Gás de botijão: -1,25%

Exame de laboratório: -1,15%

Psicotrópico e anorexígeno: -1,14%

Óleo lubrificante: -1,13%

Carne-seca e de sol: -1,03%

Cueca: -1,01%

Automóvel usado: -1,01%

Chocolate e achocolatado em pó: -0,96%

Tênis: -0,93%

Alimento infantil: -0,91%

Brinquedo: -0,95

Confira a variação por grupo em Belém:

Alimentação e bebidas: 1,11%

Habitação: -0,23%

Artigos de residência: 0,19%

Vestuário: 0,33%

Transportes: 0,33%

Saúde e cuidados pessoais: -1,12%

Despesas pessoais: 0,87%

Educação: 0,47%

Comunicação: 2,46

Fonte: IBGE