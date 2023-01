Com alta de 0,83%, prévia da inflação de Belém para janeiro é segunda maior do país

A prévia da inflação de janeiro em Belém teve o segundo maior reajuste entre as regiões pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Divulgado nesta terça-feira (24), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,83% na capital paraense. O percentual é superior à alta geral do Brasil, de 0,55%, e só perde para Belo Horizonte, que prevê alta de 0,92% no mês.

Quanto aos grupos que puxaram a prévia da inflação de Belém para cima, o que teve o maior reajuste foi comunicação (2,73%), seguido de saúde e cuidados pessoais (1,95%), alimentação e bebidas (0,9%) e despesas pessoais (0,75%).

Confira a alta por setor em Belém: