Agências do INSS vão fechar durante o feriado de Corpus Christi; veja como acessar os serviços

Os serviços prestados presencialmente em Agências da Previdência Social (APS) não estarão disponíveis durante os dias 8 e 9 de junho, por ocasião do feriado de Corpus Christi, a ser comemorado na próxima quinta-feira (8).

Os atendimentos presenciais serão interrompidos até a segunda-feira (12) e somente os canais virtuais e a central telefônica ficarão disponíveis durante o feriado. Para fazer um agendamento, solicitar um serviço ou benefício, o cidadão poderá entrar em contato pelo telefone 135, entre as 7h e 22h (à exceção do domingo, quando o atendimento via telefone não estará funcionando).

Também será possível ter acesso aos serviços via aplicativo ou por meio do site na área Meu INSS. A plataforma funciona todos os dias, durante 24h. Por intermédio dela, é possível acessar os mesmos serviços da central telefônica, além de emitir extratos e cumprir exigências.

Pagamento do 13º do INSS segue até amanhã, 7 de junho

O calendário de pagamentos da primeira parcela do 13º salário do INSS segue em vigor e encerra na próxima quarta-feira, 7 de junho. Os pagamentos começaram na última semana de maio e chegaram a mais de 30 milhões de brasileiros. Têm direito ao 13º do INSS:

Aposentados;

Pensionistas;

Beneficiários do Auxílio-Reclusão, Auxílio por incapacidade temporária e Auxílio-Acidente;

Beneficiárias do salário maternidade.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)