BPC: mutirão do INSS em quatro cidades vai diminuir fila de espera pelo benefício; entenda

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai realizar diversas ações nas próximas semanas para diminuir a fila de espera pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). Quatro cidades receberão os serviços da entidade, na ação que começará no próximo sábado (3) e seguirá até o dia 2 de julho.

Com mais de 500 mil pessoas na fila de espera do BPC, o INSS planeja realizar as ações nas quatro cidades onde existe um maior estoque de pedidos para o benefício, são elas: Manaus (AM), Caruaru (PE), Imperatriz (MA) e Montes Claros (MG).

Como participar do mutirão

As ações irão ocorrer sempre aos finais de semana, começando por Caruaru e terminando em Montes Claros. Para participar do mutirão, o cidadão deve procurar o INSS e realizar um agendamento para as datas previstas em sua cidade. No local, médicos peritos e assistentes sociais vão realizar a avaliação dos solicitantes para concessão do benefício. Veja as datas:

Caruaru (PE) - 03 e 04 de junho;

Manaus (AM) - 17 e 18 de junho;

Imperatriz (MA) - 24 e 25 de junho;

Montes Claros (MG) - 01 e 02 de julho.

O agendamento poderá ser feito através da central de atendimento do INSS, pelo telefone 135. Os mutirões servirão como modelo para ações em outras cidades, como São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Quem pode receber o BPC

Tem direito ao BPC, idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo que tenham renda familiar mensal per capita de até 1/4 do salário mínimo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)