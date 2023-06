BPC: saiba como ver se o benefício foi aprovado pelo Meu INSS

Pagoa mais de cinco milhões de brasileiros mensalmente, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) é voltado para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo.

O auxílio tem pagamento mensal de um salário mínimo, atualmente em R$1320. Para receber o benefício, não é necessário ter contribuído para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Entretanto, o BPC não deixa pensão por morte, não é vitalício e também não dá direito ao 13º salário.

Como se inscrever no BPC?

Para solicitar o BPC, o interessado deve, primeiramente, realizar a inscrição no Cadastro Único em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Caso a família já esteja inscrita, o cadastro deve ter sido atualizado pela última vez em até dois anos. Após este passo, o cidadão poderá realizar o requerimento ao benefício através do Meu INSS ou em uma Agência da Previdência Social (APS).

Em caso de solicitação por deficiência, será agendada uma perícia médica e uma consulta com assistentes sociais do INSS, com o objetivo de avaliar o impedimento de longa duração.

Como saber se o BPC foi aprovado?

Caso todos os passos tenham sido realizados, a consulta do BPC podeser feita através do aplicativo ou site do Meu INSS. Além disso, é possível utilizar a central de atendimento da entidade através do telefone 135.

O cidadão que solicitou o recebimento do BPC também receberá uma carta do INSS, informando se o benefício foi concedido ou não. Caso não concorde com o indeferimento, o indivíduo tem até 30 dias para apresentar recurso.

