Corpus Christi: veja o que abre e o que fecha no ponto facultativo desta quinta-feira (8) em Belém

O ponto facultativo de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8), altera a rotina dos belenenses durante todo o dia, embora a celebração religiosa não seja considerada um feriado nacional. Diversos serviços privados e repartições públicas alteram o horário de funcionamento, enquanto outros serviços podem estabelecer escalas específicas para atender as demandas da população. Portanto, confira o que abre e o que fecha nesta data:

Supermercados

Durante o ponto facultativo, os supermercados abrirão normalmente. Cada estabelecimento poderá definir o horário de funcionamento. Não há restrições para o funcionamento, segundo informações confirmadas pela Associação Paraense Supermercados (Aspas).

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia quinta-feira (8). A determinação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional.

Os canais digitais dos bancos, como internet e mobile banking, são uma alternativa para a realização de transferências e pagamento de contas. Já na sexta-feira (9), as agências abrem normalmente para atendimento ao público.

Comércio

As lojas estabelecidas em vias públicas seguirão funcionando das 8h às 18h; Já o horário das lojas estabelecidas em shopping centers será das 11h às 21h, como estabelecido pelo Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas).

Shopping Center

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas: 11h às 21h

Entretenimento e Lazer: 11h às 22h

Praça de alimentação e Quiosques de Alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: conforme a programação

Cinema e teatro: conforme a programação

Academia e Crossfit: conforme a programação

Boulevard Shopping

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: de acordo com a programação

Parque Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 23h

Cinema: de acordo com a programação

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)