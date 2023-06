Corpus Christi: rodoviária espera quase 16 mil passageiros no ‘feriadão’, em Belém

Cerca de 15,8 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém, localizado no bairro São Brás, neste “feriadão” de Corpus Christi. De quinta-feira (8) a domingo (11), são esperados, aproximadamente, 11,3 mil embarques e 4,5 mil desembarques, o que significa que o movimento maior é de saída da capital rumo às praias do interior e até a destinos fora do estado. A projeção é da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico (Sinart).

De acordo com a administradora da rodoviária de Belém, os números representam um acréscimo de 20% em relação ao feriado de Corpus Christi do ano passado. Entre os destinos mais procurados, estão Mosqueiro, Marudá, Vigia, Curuçá e Salinópolis. Já para fora do estado, a saída de passagens é, principalmente, para as capitais São Luís (MA), Fortaleza (CE) e Recife (PE).

Já na rodoviária de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a estimativa é de 6,8 mil embarques e 2,7 mil desembarques, com um total aproximado de 9,5 mil pessoas circulando no terminal. O acréscimo também é de 20% em relação a 2022.