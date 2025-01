Na Grande Belém, bairros contemplados pelo 'TerPaz' tem até 90% de redução na criminalidade em 2024

Desde o ano de 2019, a Grande Belém tem alcançado resultados positivos com redução de até 90% na criminalidade violenta, a partir da implantação da política pública Territórios pela Paz (TerPaz), criada pelo Governo do Pará no início da gestão, para implementar ações integradas por órgãos governamentais, a fim de, prevenir crimes e potencializar ações sociais, inicialmente em bairros com maior vulnerabilidade social.

Segundo os dados divulgados nesta segunda-feira, 6, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), os bairros contemplados pela política pública, reduziram em 90%, os crimes violentos letais intencionais (CVLI), que incluem homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio, nos últimos seis anos, se comparados 2024 com 2018, anterior a chegada das primeiras ações do TerPaz nos bairros.

Antes e depois

Conforme os dados apurados e divulgados pela Siac, todos os bairros atendidos pelo TerPaz, que atualmente contam com a presença das Usinas da Paz, registraram redução na criminalidade violenta nos últimos seis anos. O bairro do Benguí que em 2018, registrou 42 crimes violentos letais intencionais (CVLI), finalizou o ano de 2024 com 4 casos de CVLI, apontando redução de 90,47%; a Cabanagem que há seis anos registrou 34 ocorrências de CVLI, alcançou 88,23% de redução ao computar 4 ocorrências em 2024; já o Guamá registrou 70,27% de queda, ao computar em 2018 e 2024, respectivamente, 74 e 22 CVLI; no Jurunas/Condor que registrou 75 casos de CVLI em 2018, a redução foi de 72% ao computar 21 ocorrências em 2024 e no bairro da Terra-Firme a queda foi de 63,15%, ao serem computadas, respectivamente, 38 e 14 crimes violentos letais nos anos de 2018 e 2024. Já em relação ao bairro do Icui-Guajará em Ananindeua, a redução do CVLI foi de 68,62%, ao sair de 51 casos de CVLI para 16. Em Marituba, no bairro União/São Francisco, 62,5% foi o percentual de redução alcançado ao computar 3 casos em 2024 contra 8 de 2018.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as estratégias da Segurança Pública aliadas à transversalidade de ações entre as secretarias, órgãos e entidades ligadas ao Governo do Estado que atuam nos territórios, são essenciais para os bons resultados atestados ano a ano.

"Estamos iniciando o sétimo ano de ações desde a implantação do TerPaz, que inicialmente começou como um projeto e hoje se tornou uma Política Pública Estadual, nos auxiliando a atingir uma forte redução da criminalidade em todos os bairros que está presente. Reafirmamos que os bons resultados são frutos de um trabalho integrado da Segurança Pública, que inicialmente e após levantamentos de inteligência, atuou com o choque operacional nesses locais para que conseguíssemos reprimir a criminalidade e reduzir em até 90% os crimes nessas áreas que residem famílias que antes não tinham a garantia da paz social. Portanto, as ações iniciais prepararam esses territórios para que demais órgãos do estado pudessem atuar com a chegada das Usinas da Paz, que hoje são um grande diferencial para o nosso estado", afirmou o titular da Segup.

Redução dos crimes contra o patrimônio

Além da preservação de vidas, os indicadores do crime contra roubo também apresentaram redução nos 7 bairros da Grande Belém atendidos pelo TerPaz, que contam com os serviços das Usinas da Paz. Segundo a Siac, o comparativo de reduções é referente aos anos de 2018 e 2024. O Bairro do Jurunas/Condor teve queda de 75,59% nos roubos, seguido pelo Bengui (74,56%); União/São Francisco (74,39%); Terra-Firme (73,39%); Guamá (72,83%); Cabanagem (63,67%) e Icui-Guajará (61,54%).

"Nossos dados que são analisados diariamente atestam a preservação de vidas com a redução dos crimes violentos letais, e ainda, a queda no número de crimes contra o patrimônio, o que demonstra uma realidade totalmente diferente da que encontramos no início de 2019. A exemplo do bairro da Cabanagem, onde, no dia 1º de janeiro de 2019, quando a nova gestão assumiu, o bairro amanheceu com cinco mortes por execução, e com relatos de que os moradores, há 10 anos, não recebiam correspondências dos Correios em suas residências em razão da criminalidade. Já no primeiro semestre daquele ano, o bairro apresentou mais de 90% na redução de CVLI, demonstrando a assertividade das ações implementadas", afirmou Ualame Machado.

Política pública

O TerPaz, iniciado com um planejamento estratégico, recebeu ações de choque operacional de combate à criminalidade, a fim de estabilizar os indicadores em sete bairros da Região Metropolitana de Belém, que apresentavam elevados índices de criminalidade, segundo o levantamento das áreas de inteligência e análise criminal.

Após o implemento das ações de segurança pública, foi possível estabilizar e reduzir os indicadores de criminalidade, abrindo o caminho para as atividades sociais, com a instalação das Usinas da Paz, que hoje estão presentes em sete bairros da RMB e três municípios do Sudeste do Pará. O governo estadual já realizou a entrega de 10 Usinas da Paz em sete bairros da Região Metropolitana de Belém (RMB), além dos municípios de Parauapebas, Canaã do Carajás e Marabá, que também contam com as primeiras Usinas da Paz atuantes nas cidades fora da RMB.

Atualmente, 28 novas Usinas da Paz estão sendo construídas no Pará, nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Marabá, Bragança, Cametá, Castanhal, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas, Óbidos, Salinas, Benevides, Tomé-Açú, Icoaraci e São Félix do Xingu.