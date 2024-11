Segup coordena ações integradas de combate à criminalidade na Grande Belém

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) deflagrou a “Operação de Saturação”, na quarta-feira (6), na Região Metropolitana de Belém (RMB), principalmente nos bairros da Pratinha, Tapanã, Guamá e Terra Firme. As ações visam manter a ordem pública, a paz social e a segurança dos agentes de segurança, por conta do ataque sofrido por uma viatura da Polícia Militar, onde dois policiais militares foram atingidos, no bairro do Guamá, na noite da última terça-feira (5).

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Ualame Machado, destaca as ações recentes desenvolvidas pelos órgãos do Sistema de Segurança Pública, como a apreensão de mais de uma tonelada de drogas, no mês de outubro, no Marajó, e ainda, a maior apreensão de fuzis na história do Pará, realizada no último dia 5 de novembro, em Abaetetuba, desarticulando importante logística de grupos criminosos organizados.

“Não há dúvida de que as grandes apreensões de drogas feitas nos últimos dias, sendo elas, mais de uma tonelada de drogas, que já somam mais de 11 toneladas de entorpecentes apreendidas durante todo o ano de 2024, destacando este ano como o maior em apreensão de drogas na história do Pará”, disse Ualame Machado.

“Nós tivemos também a grande apreensão de fuzis, recentemente em Abaetetuba, sendo a maior apreensão de armas desse tipo realizada na história do Pará, o que gerou um descontentamento por parte dos grupos criminosos, e em razão disso, articularam ataques contra nossos policiais. Esses atos estão sendo respondidos à altura, com nossa operação já atuando no bairro do Guamá, onde foram deflagradas, na noite desta quarta-feira, ações de fiscalização em bares, restaurantes, além de blitz, rondas policiais, barreiras de fiscalização, busca e captura de foragidos da justiça, monitoramento mais intensificado dos tornozelados, cumprimento de mandados de prisão, executando várias ações consecutivas para garantir a ordem na RMB”, continuou.

Ações integradas

As ações são desenvolvidas, de forma integrada, pelos órgãos de segurança do Estado. No total, até o início da manhã desta quinta-feira (7), dois homens foram presos, e drogas foram apreendidas.

Também foram fiscalizados mais de 20 estabelecimentos, destes, cinco foram fechados e nove notificados. As ações de fiscalização contaram com mais de 40 agentes da Polícia Civil, coordenada pela Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) com apoio do Corpo de Bombeiros Militares que atuaram no bairro do Guamá. Os agentes realizaram ainda o mapeamento de pontos identificados como o de maior mancha criminal nessas regiões, com reforço na segurança e fiscalização nas áreas mais sensíveis da Região Metropolitana de Belém.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Polícia Penal, realiza a fiscalização e o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, além da busca e captura de foragidos da justiça, nos bairros mais específicos de atuação da operação, a exemplo da Pratinha, Tapanã, Guamá e Terra Firme.

Agentes da Polícia Militar e do Departamento Estadual de Trânsito intensificam barreiras de fiscalização para verificação da regularidade de veículos, abordagem a pessoas, e assim, garantir maior segurança nas vias.

“Estamos atuando com reforço nessas áreas para que possamos cumprir com nossas ações estabelecendo a ordem nesses bairros específicos da RMB, inibindo e coibindo a criminalidade nesses locais. Estamos também trabalhando intensivamente nas investigações, que estão sendo auxiliadas com a ajuda da população por meio de denúncias anônimas, fortalecendo assim um laço importante entre a nossa comunidade e nossos policiais para que possamos juntos combater a criminalidade no Pará com ajuda e apoio da população.”, disse o titular da Segup.