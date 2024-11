Ex-PM é morto a tiros na praça Eduardo Angelim, no bairro da Pedreira, em Belém

Um homicídio foi registrado no início da noite desta quarta-feira (06/10), na praça Eduardo Angelim, no bairro da Pedreira, em Belém. O crime aconteceu próximo ao cruzamento da rua Antônio Everdosa com a travessa Alferes Costa. Um homem, identificado como Wescley Silva Sousa, foi vítima de disparos de arma de fogo. Agentes da Polícia Militar do Pará (PMPA) estão no local.

De acordo com informações apuradas pela redação integrada de O Liberal, Wescley era ex-cabo da PM, expulso em 2020, por envolvimento com organizações criminosas e foi morto a tiros enquanto comia uma coxinha em um trailer na praça. Segundo o comerciante do local, o ex-militar costumava frequentar o estabelecimento. No momento da ação, dois homens em uma motocicleta vermelha se aproximaram, desceram e dispararam pelo menos três tiros contra Wescley, que morreu no local.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os assassinos se aproximaram da vítima. O homem armado, que estava na garupa da motocicleta, carregava um pneu em um dos braços, aparentemente para disfarçar a arma enquanto caminhava por uma parte da praça. Ele executou a vítima na frente de várias pessoas. O comparsa que pilotava a moto permaneceu esperando atrás de um trailer. Após disparar, o homem armado voltou para a motocicleta e os dois fugiram juntos.