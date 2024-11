Homem de 26 anos é assassinado após sair para comprar frango assado

Um homem de 26 anos, identificado como Gabriel Silva, foi executado a tiros no domingo (3). A vítima comprava frango assado em um estabelecimento, no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande (MS), quando foi surpreendida pelos disparos.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança próxima ao estabelecimento. O vídeo exibe o momento que Gabriel atravessa a rua para comprar o alimento e, é surpreendido por um atirador de capacete. Após disparar contra a vítima, o suspeito foge com outro homem em uma moto.

Segundo o segundo o boletim de ocorrência, foram identificadas 8 perfurações no corpo da vítima. A Polícia Militar encontrou, no local dos disparos, 14 cápsulas e 3 projéteis, além do celular de Gabriel, também atingido pelos tiros.